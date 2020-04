Polizeibericht Berlin: Führerscheine und Autos beschlagnahmt

+++ Illegales Autorennen - Führerscheine und Autos beschlagnahmt +++

Drei Polizisten haben am Abend des Karfreitags in Mitte die Führerscheine und Autos von zwei Männer beschlagnahmt. Den Beamten waren kurz nach 21 Uhr auf der Leipziger Straße Höhe Jerusalemer Straße ein VW und ein Audi aufgefallen, die sehr schnell Richtung Potsdamer Platz fuhren und sich offenbar ein Rennen lieferten. Die Beamten folgten den Autos, die an der Ecke Markgrafenstraße zunächst an einer roten Ampel hielten. Als diese auf Grün schaltete, fuhren beide Fahrer mit quietschenden Reifen an und rasten weiter. Als die Ampel an der Ecke zur Wilhelmstraße auf Gelb und Rot schaltete, wurden beide langsamer. Daraufhin fuhren die Beamten neben ihnen her und forderten sie zum Anhalten auf, was beide auch taten.

Die Polizisten beschlagnahmten auf Anordnung einer Staatsanwältin die Führerscheine des 19 Jahre alten VW-Fahrer und des 22 Jahre alten Audi-Fahrers sowie die beiden Wagen. Beide Männer wurden vor Ort entlassen.

+++ Mann spuckt Frau an und wird festgenommen +++

Polizisten haben am Nachmittag des Karfreitag in Tiergarten einen Mann festgenommen, der eine Frau angespuckt haben soll. Die 22-Jährige hatte die Polizei gegen 15 Uhr verständigt, dass ihr ein Mann zuvor sehr nahe gekommen sein soll. Als sie ihn mit ausgestrecktem Arm auf Abstand gehalten habe, habe er ihr ins Gesicht gespuckt und sei geflohen. Aufgrund der Personenbeschreibung nahm die Polizei kurz darauf einen 43-Jährigen fest. Die Frau sagte, sie habe Angst, dass sie sich nun mit dem Coronavirus infiziert habe. Der 43-Jährige wurde nach Feststellung seiner Personalien entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

+++ Bitte um Ruhe führt zu Schlägen und Messerstich +++

Zwei Menschen sind bei einem Streit in einer Straßenbahn in Marzahn verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 60 Jahre alter Fahrgast einer Tram der Linie M6 drei Passagiere um Ruhe gebeten, weil diese sich sehr laut unterhalten haben sollen. Daraus entwickelte sich ein Streit, zu dem ein 24-Jähriger hinuzukam, der den 60-Jährigen unterstütze. Dabei soll ein Mitglied der Dreier-Gruppe ein Arbeitsmesser gezogen und dem 60-Jährigen mit einem Schnitt an der Hand verletzt haben. Der Tram-Fahrer hielt die Straßenbahn darauufhin an der Landsberger Allee Ecke Blumberger Damm an, wo alle Beteiligten ausstiegen. Das Trio trennte sich. Beamte konnten aber zwei Verdächtige, einen 20-Jährigen und einen 23-Jährigen, festnehmen. Der Mann mit dem Messer konnte fliehen. Der 23 Jahre alte Festgenommene gab an, der 24-Jährige habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sowohl der 60-Jährige wie der 23-Jährige wurden zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

+++ Mann nach Einbruch festgenommen +++

Polizisten haben in der Nacht zu Sonnabend in Neukölln einen Mann nach einem Einbruch festgenommen. Die Fahnder hatten den 48-Jährigen gegen 22.45 Uhr in der Sonnenallee bemerkt, wie er ein Wohnhaus betrat und nach etwa 30 Minuten wieder herauskam. Da der Verdacht bestand, dass der Mann dort einen Einbruch begangen hatte und er ihnen bereits als Einbrecher bekannt war, hielten die Polizisten ihn an. In seinem Trolley und einer Tüte fanden sie Diebesgut und Einbruchswerkzeuge. Die Beute konnte einem Geschäft in dem Haus zugeordnet werden. Während der Maßnahmen kamen neben dem betroffenen Geschäftsinhaber weitere Personen hinzu, die den Mann als denjenigen erkannten, der am 21. März in eine nahe Shisha-Bar eingebrochen und geflüchtet sein soll. Der Mann wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen.