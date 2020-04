Berlin: Nach Feuer in Flüchtlingsheim - 43 Polizisten in Quarantäne

Bei einem Feuerwehreinsatz griffen die Bewohner des Biesdorfer Heims Security-Mitarbeiter und Polizisten an.

Berlin-Biesdorf Nach Einsatz in Flüchtlingsheim: 43 Polizisten in Quarantäne

Berlin. Wegen des Corona-Verdachts mussten sich am Dienstagabend 43 Polizistinnen und Polizisten aus dem Dienst verabschieden und sich in häusliche Isolation begeben.

Vorangegangen war ein Einsatz in einem Flüchtlingsheim in Biesdorf am Brebacher Weg. Aufgrund von Corona-Verdachtsfällen ist diese Erstaufnahmeeinrichtung unter Quarantäne gestellt worden.

Am Montagabend kam es um 21.20 Uhr in dieser Einrichtung zu einem Feueralarm, der offenbar durch eine Brandstiftung ausgelöst wurde. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers brannte Handtuchpapier. Aufgrund der Rauchentwicklung räumte die Feuerwehr das Gebäude.

Bewohner greifen Security-Mitarbeiter und Polizisten an

Die Feuerwehr wurde bei ihrem Einsatz und der Evakuierung von Kräften der 31. Einsatzhundertschaft der Polizei unterstützt. Wie die Polizei mitteilte, griffen einige der Bewohner die Security-Mitarbeiter des Wohnheimes an. Als Beamte dazwischengingen, kam es laut Polizei zu körperlichen Auseinandersetzungen.

Als sich alle Bewohnerinnen und Bewohner vor dem Haus versammelt hatten, umstellte die Polizei die Menschengruppe, um zu verhindern, dass sich Personen, die unter Quarantäne stehen, unerlaubt entfernen. Dabei wurden sie von einigen Flüchtlingen beleidigt und tätlich angegriffen.

Eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes Marzahn-Hellersdorf, die vor Ort war, empfahl eine Quarantäne für die 43 eingesetzten Polizisten.

Polizisten beenden Dienst und begeben sich in Quarantäne

Nach Angaben eines Polizeisprechers haben die betroffenen Polizistinnen und Polizisten direkt nach diesem Einsatz ihren Dienst beendet und sind nach Hause gefahren. Auch ihre Zeugenberichte zu den körperlichen Auseinandersetzungen und dem Einsatz werden sie in den eigenen vier Wänden schreiben und dann an die zuständige Stelle schicken.

Wenige Minuten nach Mitternacht wurde die Feuerwehr dann erneut zu der Einrichtung alarmiert. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers handelte es sich um einen Fehlalarm. Ein Bewohner hatte den Feueralarmknopf gedrückt.

