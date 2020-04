Polizeibericht Berlin: Paketbote nach Crash mit Radfahrer in Klinik

+++ Mann mit Glasflasche geschlagen und beraubt +++

In Kreuzberg ist am späten Montagnachmittag ein 18-Jähriger von zwei Männer geschlagen und beraubt worden. Er war gegen 16.50 Uhr am Halleschen Tor an der dortigen Brücke unterwegs, als ein Unbekannter zunächst versuchte, ihm sein in der Hand gehaltenes Handy wegzureißen. Das konnte der 18-Jährige verhindern. Dann kam jedoch ein zweiter Mann dazu, der dem jungen Mann eine Glasflasche gegen den Hinterkopf schlug. Er ging dadurch zu Boden Das Duo trat dann auf ihn ein. Anschließend nahmen ihm die Männer sein Geld ab und flüchteten. Der Überfallene erlitt Kopf- und Beinverletzungen und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt

+++ Männerleiche in Entwässerungsgraben gefunden +++

Eine Männerleiche ist in einem Entwässerungsgraben im Ortsteil Französisch Buchholz gefunden worden. Passanten hatten die Leiche am Montagabend im Nordgraben in Höhe der Pasewalker Straße entdeckt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach gab es zunächst aber keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.

+++ Auto ging in Flammen auf +++

In der vergangenen Nacht brannte in Pankow ein Auto. Um kurz vor 23 Uhr wurde ein Anwohner auf den auf einem Innenhofparkplatz abgestellten, brennenden Hyundai aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Der Wagen wurde stark beschädig, auch ein daneben geparkter Mercedes wies durch die starke Hitzeentwicklung Beschädigungen auf. Ein Brandkommissariat ermittelt.

+++ Polizei beschlagnahmt Explosivkörper in Wohnung +++

In der Wohnung einer 29 Jahre alten Frau in Niederschöneweide haben Beamte mehrere Explosivkörper wie etwa selbstgebastelte sogenannte Pollenböller beschlagnahmt. Nach Angaben der Frau sollen sie ihrem ehemaligen Lebensgefährten gehören. Die aufgefundenen Gegenstände wurden durch Kräfte des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes zur fachgerechten Entsorgung beschlagnahmt. Während der polizeilichen Maßnahmen mussten die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses dieses vorsorglich verlassen.

+++ Paketbote nach Zusammenstoß mit Radfahrer auf Intensivstation +++

Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag in Hermsdorf. Nach Zeugenangaben soll sich der Zusammenstoß gegen 13.30 Uhr auf der Seebadstraße ereignet haben. Ein 60-jähriger Paketbote soll gerade die Straße überquert haben, um auf der gegenüberliegenden Straßenseite Pakete auszuliefern, als im gleichen Moment ein 22-jähriger Radfahrer auf der Seebadstraße aus Richtung Straße am Freibad in Richtung Almutstraße unterwegs gewesen sein soll. Beide stießen zusammen und stürzten auf die Straße. Der Zeuge eilte hinzu, versorgte die Verletzten und alarmierte Rettungskräfte, die die beiden zu stationären Behandlungen in Kliniken brachten. Der 60-Jährige erlitt durch den Unfall so schwere Verletzungen, dass er intensivmedizinisch behandelt werden muss.