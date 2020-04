Polizeibericht Berlin: Mann mit Glasflasche geschlagen und beraubt

+++ Mann mit Glasflasche geschlagen und beraubt +++

In Kreuzberg ist am späten Montagnachmittag ein 18-Jähriger von zwei Männer geschlagen und beraubt worden. Er war gegen 16.50 Uhr am Halleschen Tor an der dortigen Brücke unterwegs, als ein Unbekannter zunächst versuchte, ihm sein in der Hand gehaltenes Handy wegzureißen. Das konnte der 18-Jährige verhindern. Dann kam jedoch ein zweiter Mann dazu, der dem jungen Mann eine Glasflasche gegen den Hinterkopf schlug. Er ging dadurch zu Boden Das Duo trat dann auf ihn ein. Anschließend nahmen ihm die Männer sein Geld ab und flüchteten. Der Überfallene erlitt Kopf- und Beinverletzungen und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.