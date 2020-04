Zwei Tatverdächtige gefasst, Polizei sucht dritten Schläger

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern suchen die Staatsanwaltschaft Berlin und die Ermittler der Mordkommission nach Zeugen. Am Sonntag, den 29. März 2020, schlugen gegen 1.50 Uhr mindestens drei Täter zwei junge Männer auf der Fahrbahn der Zingster Straße in Höhe der Hausnummer 1 nieder und traten ihnen massiv gegen Oberkörper und Kopf. Die beiden Männer erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen.

Zwei der Tatverdächtigen wurden am Dienstagnachmittag in Weißensee festgenommen. Ein 24 Jahre alter Tatverdächtiger verließ gerade ein Wohnhaus an der Berliner Allee, während sein gleichaltriger mutmaßlicher Mittäter in einer Wohnung angetroffen wurde. Die beiden sollen noch am Mittwoch einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Ein dritter Tatverdächtiger wird weiter gesucht.

Tatverdächtigter



Foto: Polizei Berlin

ca. 25 Jahre alt

etwa 1,75 m groß und schlank

blaue Augen, kurze blonde wellige Haare, helle Haut

bekleidet mit einer gefleckten Tarnjacke, blauer Jeans und roten Turnschuhen

Der noch gesuchte Tatverdächtige war mit seinen beiden mutmaßlichen Komplizen mit einer dunklen beziehungsweise schwarzen Limousine vom Tatort geflüchtet. Bei dem Fabrikat soll es sich um einen BMW oder Mercedes handeln.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben dazu machen?

Wer hat die abgebildete Person im Bereich des Lindencenters am Prerower Platz gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort und zu ihrer Identität machen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur oben beschriebenen Tat machen?

Hinweise bitte an die 1. Mordkommission an der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911111 oder per E-Mail an LKA111@polizei.berlin.de und jede andere Polizeidienststelle