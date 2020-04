Kreuzberg: Feuer in Wall Street Gallery - Zwei Personen verletzt

Bei dem Feuer in der Wall Street Gallery an der Zimmerstraße in Mitte wurden laut ersten Informationen zwei Personen verletzt.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Feuer in Galerie in Kreuzberg

+++ Feuer in Galerie in Kreuzberg - Starke Rauchentwicklung +++

In der Wall Street Gallery in der Zimmerstrasse in Kreuzberg ist am späten Sonnabendabend ein Feuer ausgebrochen. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte gegen 23 Uhr zunächst mit drei Staffeln an, alarmierte dann aber weitere Kräfte nach. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Eine Frau wurde mit Brandverletzungen aus der Galerie geholt, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag sagte. Die Brandursache ist bislang unklar und wird ermittelt.

Obwohl das Feuer auch auf die darüber liegende Wohnung übergegangen war, soll es keine weiteren Verletzen gegeben haben. „Ich fürchte, die Wohnung wird heute nicht mehr bewohnbar sein“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Familie habe eine Übergangsunterbringung organisiert. Zwischenzeitlich hatten rund zehn Anwohner ihre Wohnungen in dem Gebäude verlassen müssen.

+++ Radfahrer bei Unfall in Friedrichshain schwer verletzt +++

Der Unfall ereignete sich am Platz der Vereinten Nationen in Friedrichshain.

Foto: Thomas Peise

Ein Radfahrer ist am Sonnabend bei einem Unfall in Friedrichshain schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen von vor Ort ereignete sich der Unfall gegen 17.45 Uhr am Platz der Vereinten Nationen. Demnach kam der Radfahrer aus Richtung Landsberger Allee und wollte die Friedenstraße überqueren. Der Fahrer eines Autos übersah offenbar den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Dieser prallte in die Fahrerseite des Autos und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen am Ort übernommen.

+++ Auto in Neukölln in Flammen +++

Die Feuerwehr hatte den Brand in Neukölln schnell unter Kontrolle.

Foto: Thomas Peise

An der Altenbraker Straße in Neukölln stand gegen 2.30 Uhr ein Kleintransporter in Flammen. Das Feuer griff auf ein danebenstehendes Auto über. Ein weiterer Transporter wurde ebenfalls durch die Hitze beschädigt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Gestapelte Baumstämme brennen - Polizei vermutet Brandstiftung +++

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindern.

Foto: Thomas Peise

Zwischen den Orten Schönwalde und Basdorf an der B109 im Landkreis Barnim haben in der Nacht zu Sonntag gegen 23 Uhr ca 10.000 Kubikmeter gestapelte Baumstämme gebrannt. Die Feuerwehr war mit Wehren aus zwei Landkreisen vor Ort. Zudem mussten wegen der schlechten Wasserversorgung mehrere Tanklöschfahrzeug alarmiert werden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den Wald verhindern. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Einsatz wird sich noch über mehrere Stunden hinziehen.

+++ Feuer in Lagerhalle in Finow +++

Einsatzkräfte der Feuerwehr am Sonnabendabend bei dem Feuer in Finow.

Foto: Thomas Peise

In Finow (Landkreis Barnim) ist am Sonnabendabend ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Als Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 21 Uhr am Brandort an der Eberswalder Straße ankommen, brannte die Halle bereits lichterloh. Nach zwei Stunden hatten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.