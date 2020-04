Polizeibericht Berlin: Feuer zerstört mehrere Wohnmobile in Hoppegarten

+++ Feuer zerstört mehrere Mobile einer Wohnwagenvermietung +++

Auf dem Gelände eines Wohnmobilhändlers an der Altlandsberger Chaussee in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) sind mehrere Wohnwagen und -mobile in Brand geraten und zerstört worden. Sechs Fahrzeuge und acht Anhänger haben in der Nacht lichterloh gebrannt, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Samstagmorgen. Über eine Stunde brauchte die Feuerwehr, um die Flammen zu stoppen und das Feuer zu löschen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Großbrand kommen konnte. Die Ursache sowie der Sachschaden seien bisher noch unbekannt.

+++ Fahrer fährt auf Flucht gegen Baum +++

Ein Autofahrer hat sich Freitagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Fahrer sollte in Friedrichshain kontrolliert werden, doch er gab Gas. Während der Flucht überfuhr er mehrere rote Ampeln. Am Michaelkirchplatz in Mitte fuhr er durch einen kleinen Park und kam an einem Baum zum Stehen. Die Flucht ging zu Fuß weiter. Kurze Zeit später wurde er festgenommen. Im Auto soll ein Messer gefunden worden sein. Der Pkw wurde beschlagnahmt.

+++ Streit in Moabit - Mann verletzt +++

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll es am Freitagabend in einer Wohnung an der Sickingenstraße in Moabit (Mitte) gekommen sein. Eine Person soll eine Verletzung am Kopf erlitten haben. Nach ersten Angaben soll es sich um eine Stichverletzung handeln. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

+++ Einkaufswagen vor einfahrende S-Bahn geworfen - Festnahmen +++

Ein Duo hat am Betriebsbahnhof Rummelsburg einen Einkaufswagen vor eine einfahrende S-Bahn geworfen. Die S-Bahn überrollte den Wagen und sei danach nicht mehr fahrtüchtig gewesen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei Freitagnacht. Alle Passagiere mussten aussteigen. Die Bahnstrecke blieb bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

Die mutmaßlichen Täter seien noch am Bahnhof vorläufig festgenommen worden und würden nun befragt. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die beiden hatten den Wagen gegen 22.30 Uhr vor die Linie 3 geschmissen, wie die Sprecherin sagte.