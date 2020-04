Geldbörse gestohlen, Seniorin geschubst: Mann wird gesucht

Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten.

Ein Mann hat im August 2019 in einem Supermarkt in Westend eine Frau bestohlen - außerdem schubste er sie. Der Mann wird gesucht.

Die Polizei fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) ein Portemonnaie gestohlen haben soll. Der Diebstahl ereignete sich am Dienstag, 6. August 2019, gegen 12.05 Uhr in einem Edeka-Markt am Brixplatz. Der gesuchte Mann soll sich das Portemonnaie der 73-jährigen Frau genommen haben, welches sich am Wagen hängenden Einkaufsbeutel befand.

Die Polizei fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der eine Frau bestohlen hat.

Foto: Polizei Berlin

Als die Seniorin den Diebstahl bemerkte, folgte sie dem Mann und sprach ihn an. Der Unbekannte soll sie mit beiden Händen gegen einen am Kassenbereich befindlichen Pfeiler geschubst haben. Die Frau stürzte und erlitt eine Verletzung an der Schulter. Eine Angestellte versuchte erfolglos, den Mann an der Flucht zu hindern - doch er konnte entkommen.

Die Ermittler fragen:

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonst sachdienliche Hinweise dazu machen?

Hinweise nimmt das Jugendkommissariat der Direktion 2 an der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Ruhleben unter den Rufnummern (030) 4664-273326 (während der Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeit) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.