Polizeibericht Berlin: Partyraum brennt - gigantische Rauchentwicklung

+++ Feuer in Partyraum - Feuerwehr mit Großaufgebot +++

In der Fichtestrasse in Ahrensfelde (Landkreis Barnim) brannte am Abend ein 70 qm großer Bungalow, der unter anderen als Partyraum genutzt wurde. Es kam zu einer sehr starken Rauchentwicklung, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und hatte die Flammen nach rund zwei Stunden gelöscht. Die Brandursache ist bislang unklar und wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Unfall am S-Bahnhof Friedrichsfelde-Ost +++

Auf dem S-Bahnhof Friedrichsfelde-Ost ist in der Nacht zu Freitag ein Mann unter eine S-Bahn geraten. Feuerwehrleute konnten ihn aus seiner misslichen Lage befreien, anschließend wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr am Ort handelt es sich bei dem Vorfall um einen Unfall.

Am S-Bahnhof Friedrichsfelde-Ost ist ein Mann unter eine S-Bahn geraten.

Foto: Thomas Peise

