Polizeibericht Berlin: Einbrecher in Pankow festgenommen

+++ Einbrecher in Pankow festgenommen +++

Ein Einbrecher ist in der Nacht zu Donnerstag gegen zwei Uhr in Weißensee (Pankow) festgenommen worden. Zuvor hörte ein Polizist außer Dienst an der Falkenberger Straße Geräusche und sah, wie ein Mann versuchte, sich gewaltsam Zugang zu einer Physiotherapiepraxis zu verschaffen. Der 33-Jährige verständigte die Polizei und hielt den 41-Jährigen bis zum Eintreffen der Kollegen fest. Beim 41-Jährigen wurde Einbruchswerkzeug festgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Geldautomat in Adlershof aufgebrochen +++

In Adlershof (Treptow-Köpenick) haben zwei Unbekannte am Mittwoch gegen 21.20 Uhr einen Geldautomaten einer Bankfiliale an der Rudower Chaussee aufgebrochen und die Geldkassette entwendet. Mit der Beute sollen die beiden Männer in einen Pkw eingestiegen sein, der von einem Komplizen gefahren wurde. Das Fahrzeug soll in Richtung Wagner-Regeny-Straße geflüchtet sein. Das Landeskriminalamt ermittelt.