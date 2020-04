Bombendrohung in Oranienburg: Geschäfte evakuiert

Wegen einer Bombendrohung ist am Mittwochvormittag in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) ein Baumarkt evakuiert worden.

Oranienburg. Wegen einer Bombendrohung sind am Mittwochvormittag im Oranienburger Ortsteil Germendorf (Landkreis Oberhavel) ein Baumarkt und umliegende Geschäfte evakuiert worden. Die Polizei sei an der Straße am Globus vor Ort, sagte ein Sprecher. Mit mehreren Sprengstoffspürhunden werde das Gelände durchsucht. In dem Baumarkt habe zuvor normaler Betrieb geherrscht, hieß es weiter.

Weitere Hintergründe waren zunächst unklar.

