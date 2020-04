Polizei Berlin: Handyräuber springt in Teltowkanal

+++ Handyräuber versucht Opfer ins Gleisbett zu drücken und springt in Teltowkanal +++

Besonders brutal ist am Dienstagabend ein mutmaßlicher Handyräuber in Tempelhof vorgegangen. Den Ermittlungen zufolge soll der 26 Jahre alte Tatverdächtige gegen 21.15 Uhr einen 45-Jährigen im U-Bahnhof Ullsteinstraße geschlagen und dann am Boden liegend getreten haben. Anschließend soll er ihm das Handy und die Geldbörse weggenommen und auch noch versucht haben, den Ausgeraubten ins Gleisbett zu drücken. Rufe eines Zeugen sowie einer Zeugin schlugen ihn in die Flucht in Richtung Teltowkanal. Zwei 18-Jährige verfolgten den Mann und gaben an, dass er in denTeltowkanal gesprungen sein könnte. Eine Diensthundführerin und ein Diensthundführer fanden in der Nähe den durchnässten Tatverdächtigen und nahmen ihn fest.

+++ Angreifer sticht 19-Jährigem in die Pobacke +++

Bei einem Messerangriff ist ein 19-Jähriger am Dienstagnachmittag in Biesdorf verletzt worden. Gegen 17 Uhr hatte der junge Mann mit seinen Freunden, 19 und 20 Jahre alt, einen Lebensmittelmarkt in der Wuhlestraße verlassen. Das Trio bemerkte, dass ihm eine Gruppe von acht oder neun jungen Männern folgte. Einer der Verfolger sprach den Heranwachsenden an. Als dieser ihn ignorierte und weiterging, stach ihm der Mann mit einem messerähnlichen Gegenstand in die rechte Pobacke. Der Angreifer und seine Begleiter flüchteten in Richtung Blumberger Damm. Die Feuerwehr brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

+++ Mieter nach Wohnungsbrand festgenommen +++

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kladow endete am Dienstagabend mit der Festnahme eines Mieters. Feuerwehr und Polizei waren am Nachmittag zu dem Brand gerufen worden, nachdem ein Nachbar gegen 16 Uhr Rauchgeruch in dem Wohnhaus am Kladower Damm bemerkt hatte. Zudem sah er Qualm im Treppenhaus, der aus einer Wohnung in der zweiten Etage drang. Der 34-Jährige warnte die Hausbewohner, diese verließen das Haus. Der 38 Jahre alte Mieter der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen sein soll und die komplett ausbrannte, war nicht anwesend. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mieter für den Brandausbruch verantwortlich sein könnte. Er wurde um 20.20 Uhr in der Pichelsdorfer Straße in Wilhelmstadt wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen.

+++ Brand in Treppenhaus - Zwölf Personen in Sicherheit gebracht +++

Die Feuerwehr löscht einen Brand im Treppenhaus eines Wohnhauses in Moabit.

In der Sickingenstraße in Moabit brach in den frühen Morgenstunden des Mittwoch ein Brand im Treppenhaus eines Wohnhauses aus. Wegen der starken Rauchentwicklung rückte die Feuerwehr mit vier Staffeln an und hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Es soll niemand verletzt worden sein. Die Feuerwehr brachte zwölf Personen in Sicherheit.

+++ Raser flüchtet in Neukölln vor Polizei - Beifahrer gestellt +++

Die Polizei hat in Neukölln einen Raser gestellt. Der Fahrer des Carsharing-Autos flüchtete, sein Beifahrer blieb zurück.

In der Nacht zu Mittwoch ist der Polizei in Neukölln ein Carsharing-Auto aufgefallen. Gegen 2.30 Uhr wollten Beamten an der Ecke Erkstraße/Sonnenallee den VW kontrollieren. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer jedoch Gas und flüchtete. An der Sonnenallee Höhe Jospeh-Schmidt-Straße stoppte der Mann plötzlich und rannte davon. Sein Beifahrer blieb im Auto zurück.

Der Beifahrer soll bereits Anfangs Februar an der Tunnelstraße in Alt-Stralau aufgefallen sein, als er mit einem Begleiter nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in die Spree sprang. Damals wurde auch ein Streifenwagen beschädigt. Auch in diesem Fall waren die beiden Männer mit einem Carsharing-Fahrzeug unterwegs.

+++ Gasleck bei großem Getränkehersteller +++

Bei einem großen Getränkehersteller in Neu-Hohenschönhausen ist es zu einem Gasleck gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, kam es am frühen Mittwochmorgen zur Gasausströmung durch einen technischen Defekt an einer Gasanlage außerhalb der Werkhallen. Um was für ein Gas es sich dabei handelt, konnte noch nicht gesagt werden. Verletzt wurde bislang niemand. Während des Feuerwehreinsatzes waren die Hohenschönhauser Straße und der Nordring im Einmündungsbereich für den Verkehr gesperrt, twitterte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Wie lange es dauern wird, das ausströmende Gas abzustellen, war noch unklar.

+++ Überfall auf Tankstelle +++

Drei Unbekannte haben am Dienstagabend eine Tankstelle in Weißensee überfallen. Die drei Männer betraten die Tankstelle gegen 21.50 Uhr. Jeder von ihnen trug einen Mundschutz, was die Angestellte aufgrund der Corona-Krise nicht verwunderte. Einer der Maskierten gab vor, einen Schokoriegel kaufen zu wollen. Als die 63 Jahre alte Angestellte die Kasse öffnete, zog einer der Täter einen säbelartigen Gegenstand aus seiner Jacke und schlug nach der Kassiererin. Sie konnte zurückweichen, während zwei der Männer hinter den Tresen gelangten, das Geld aus der Kasse nahmen und gemeinsam mit ihrem Komplizen flüchteten. Die Angestellte erlitt leichte Verletzungen.

+++ Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch +++

Polizeikräfte nahmen in der Nacht zu Mittwoch in Charlottenburg einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher fest. Gegen 1 Uhr hörte eine 41 Jahre alte Mieterin in der Haubachstraße Geräusche an ihrer Wohnungstür. Sie alarmierte die Polizei und ging in den Wohnungsflur, um nachzusehen. Dort stand der 34 Jahre alte Tatverdächtige vor ihr. Sie erschrak und schrie, woraufhin der Mann aus der Wohnung rannte. Er trat noch einmal gegen die Wohnungstür, bevor er das Mietshaus verließ und Polizisten buchstäblich in die Arme lief. Der Mann wurde festgenommen. Die Polizisten fanden bei ihm zwei Plastikkarten, wie sie zum Türöffnen bei Wohnungseinbrüchen oft benutzt werden.

+++ Auto durch Brand in Falkenberg zerstört +++

Bei einem nächtlichen Brand in Falkenberg ist ein Auto zerstört worden. Der Wagen fing aus bislang ungeklärter Ursache am frühen Mittwochmorgen in der Johann-Jacob-Engel-Straße Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Flammen hätten auf ein zweites Fahrzeug übergegriffen und dieses beschädigt. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Verletzt worden sei niemand.

In Berlin werden nachts immer wieder Fahrzeuge durch Brände zerstört oder beschädigt. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftungen. Zuletzt brannten ein Auto in Moabit und ein Lastwagen in Mitte.

