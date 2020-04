Polizei Berlin: Brand in Treppenhaus in Moabit - 12 Personen in Sicherheit gebracht

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Brand in Treppenhaus in Moabit

+++ Brand in Treppenhaus - Zwölf Personen in Sicherheit gebracht +++

In der Sickingenstraße in Moabit brach in den frühen Morgenstunden des Mittwoch ein Brand im Treppenhaus eines Wohnhauses aus. Wegen der starken Rauchentwicklung rückte die Feuerwehr mit vier Staffeln an und hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Es soll niemand verletzt worden sein. Die Feuerwehr brachte zwölf Personen in Sicherheit.

+++ Raser flüchtet in Neukölln vor Polizei - Beifahrer gestellt +++

Die Polizei hat in Neukölln einen Raser gestellt. Der Fahrer des Carsharing-Autos flüchtete, sein Beifahrer blieb zurück.

In der Nacht zu Mittwoch ist der Polizei in Neukölln ein Carsharing-Auto aufgefallen. Gegen 2.30 Uhr wollten Beamten an der Ecke Erkstraße/Sonnenallee den VW kontrollieren. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer jedoch Gas und flüchtete. An der Sonnenallee Höhe Jospeh-Schmidt-Straße stoppte der Mann plötzlich und rannte davon. Sein Beifahrer blieb im Auto zurück.

Der Beifahrer soll bereits Anfangs Februar an der Tunnelstraße in Alt-Stralau aufgefallen sein, als er mit einem Begleiter nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in die Spree sprang. Damals wurde auch ein Streifenwagen beschädigt. Auch in diesem Fall waren die beiden Männer mit einem Carsharing-Fahrzeug unterwegs.

+++ Auto durch Brand in Falkenberg zerstört +++

Bei einem nächtlichen Brand in Falkenberg ist ein Auto zerstört worden. Der Wagen fing aus bislang ungeklärter Ursache am frühen Mittwochmorgen in der Johann-Jacob-Engel-Straße Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Flammen hätten auf ein zweites Fahrzeug übergegriffen und dieses beschädigt. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Verletzt worden sei niemand.

In Berlin werden nachts immer wieder Fahrzeuge durch Brände zerstört oder beschädigt. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftungen. Zuletzt brannten ein Auto in Moabit und ein Lastwagen in Mitte.

