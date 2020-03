Im März brennen in Berlin wieder mehr Autos

Brennendes Auto in der Schillingstraße in Mitte

In Berlin wurden im März 32 Fahrzeuge in Brand gesteckt. Bei sechs vermutet die Polizei politische Hintergründe.

Berlin. Autobrandstifter sind in Berlin wieder aktiver geworden. Im März wurden 30 Wagen angezündet. Die Polizei ermittelt darüber hinaus jeweils eine mutmaßliche Brandstiftung an einem Wohnmobil und an einem Wohnanhänger. Damit ist die Zahl der Brandanschläge auf Pkw gegenüber dem Vormonat deutlich gestiegen. Im Februar wurden lediglich 13 Fälle gezählt. Außerdem sind 19 weitere Wagen im März durch überschlagende Flammen beschädigt oder zerstört worden. Für die ersten drei Monate dieses Jahres steigt die Zahl der direkt angezündeten Fahrzeuge auf 73.

Während im Februar noch bei keinem Anschlag ein politisches Motiv vermutet wurde, geht die Polizei für den März bei sechs davon aus. So brannte unter anderem in der Nacht zum 10.03. das Auto des Berliner AfD-Vorstands Nicolaus Fest in Charlottenburg. In der Nacht zum 18.03. wurden mehrere Wagen von zwei Autohäusern in Marzahn und Friedrichsfelde in Brand gesteckt sowie in der Folgenacht ein Fahrzeug der Firma Bosch in Pankow.

Im Internet riefen Linksextreme wiederholt dazu auf, die leereren Straßen während der Corona-Krise auch für solche Anschläge zu nutzen. Konkrete Zusammenhänge würden sich jedoch nicht ableiten lassen, schreibt die Polizei. „Aus langjähriger Erfahrung heraus ist bekannt, dass die Brandstiftungszahlen generell Schwankungen unterliegen, die jedoch im Jahresdurchschnitt im üblichen Rahmen bleiben“, heißt es. Alle Brandstiftungen würden fortlaufend durch das zuständige Fachdezernat auf Zusammenhänge übgeprüft.