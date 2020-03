Berlin: Frau in Marzahn getötet - 33-Jähriger festgenommen

In Marzahn ist am Dienstagmorgen eine Frau getötet worden. Eine Mordkommission ermittelt.

Berlin. In einem Mehrfamilienhaus an der Borkheider Straße in Marzahn ist am Dienstagmorgen die Leiche einer 53 Jahre alten Frau gefunden worden. „Die Umstände und die Auffindesituation deuten auf ein Tötungsdelikt hin“, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Frau sei gegen 5.45 Uhr in einem Hausflur entdeckt worden.

Noch in der Nähe wurde ein 33-Jähriger durch Einsatzkräfte festgenommen, der im dringenden Tatverdacht steht. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen übernommen.

Die Vernehmungen würden andauern, sagt Martin Steltner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige werde voraussichtlich am Mittwoch einem Richter zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt. Wie genau die Frau getötet wurde, werde derzeit ermittelt. Die getötete Frau soll noch am Dienstagnachmittag obduziert werden.

