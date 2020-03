Razzia in Charlottenburger Shisha-Bar - Fünf Männer angezeigt

+++ Razzia in Charlottenburger Shisha-Bar +++

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Montagabend in Charlottenburg eine Shisha-Bar durchsucht. Gegen 20.20 Uhr rückten knapp zwei Dutzend Beamte und mehreren Mannschaftswagen vor dem Lokal an der Windscheidstraße an.

Zuvor war festgestellt worden, dass die Bar trotz des Verbots zur Eindämmung des Coronavirus nur scheinbar geschlossen hatte, aber durch die Hintertür geöffnet war. Entsprechend wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Im Inneren trafen die Beamten fünf Männer an, die sich im hinteren, von außen nicht einsehbaren Bereich aufhielten. Sie wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Der Betreiber muss sich außerdem wegen Steuerhehlerei verantworten. Denn in der einschlägig bekannten Bar fanden die Polizisten 20 Kilogramm illegalen und nicht versteuerten Shisha-Tabak. Alle angetroffenen Personen wurden vor Ort wieder entlassen. Am Ende tauschte die Polizei die Türschlösser aus. Bei weiteren geplanten Durchsuchungen am Abend stellten sich alle Bars als leer heraus. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Eine andere Einheit schloss eine weitere Shisha-Bar auf dem Kurfürstendamm, die als Stammlokal des A.-C.-Clans bekannt ist.

+++ Polizei fasst Einbrecher in Neukölln +++

Am Montagabend sind zwei Männer in eine Wohnung in Britz (Bezirk Neukölln) eingebrochen. Gegen 21 Uhr alarmierte ein 50 Jahre alter Anwohner die Polizei, nachdem er die beiden beobachtete, wie sie in den Hof eines Wohnhauses Am Mickelbruch gingen. Dort sah er, dass sich einer dieser Männer an einem Fensterbrett im Hochparterre hochzog, ein angekipptes Fenster aufbrach und in die Wohnung einstieg. Wenig später flüchtete er gemeinsam mit seinem Komplizen. Die Polizisten sahen die Männer weglaufen und nahmen die Verfolgung auf. Sie stellten einen 28-jährigen Mann in einem nahegelegenen Park. Dem zweiten Täter gelang die Flucht. Diebesgut hatte der Festgenommene, auf den die Beschreibung des Zeugen passt, aber nicht dabei. In der Wohnung wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 28-Jährige wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei.

+++ 83-Jähriger nach Verkehrsunfall gestorben +++

Ein 83-Jähriger, der am Montagvormittag in Tempelhof mit seinem Kleinkraftrad in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen ist, ist nach einer Not-Operation in der Nacht zu Dienstag in einem Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 10.10 Uhr an der Komturstraße. Warum der Mann in den Gegenverkehr geriet, ist noch unklar.

+++ Mit Messer, Hämmern und Baseballschlägern: Gruppe greift zwei Männern an +++

In Neukölln sollen am Montagabend zwei junge Männer durch eine Gruppe angegriffen worden sein. Wie die Polizei mitteilte, erschienen nach Angaben von Zeugen gegen 19.30 Uhr etwa acht bis zehn Männer in zwei Autos am Hertzbergplatz. Dort sollen die teilweise maskierten Männer mit einem Messer, Hämmern und Baseballschlägern auf zwei 21 Jahre alte Männer losgegangen sein, die dort in der Nähe der Bushaltestelle standen. Nach dem Angriff sollen die Unbekannten in den beiden Autos in Richtung Hermannplatz geflüchtet sein. Einsatzkräfte fanden in der Nähe einen Fleischerhammer und stellten diesen sicher. Einer der Angegriffenen, der eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte, wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Sein gleichaltriger Begleiter wurde leicht am Kopf verletzt und lehnte eine Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen zu dem Angriff und den Hintergründen hat ein Fachkommissariat übernommen.

+++ In der U-Bahn mit Pfefferspray gesprüht – mehrere Verletzte +++

In einer U-Bahn der Linie U5 sind am Montagnachmittag drei Fahrgäste durch Reizgas verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es in dem Zug gegen 14.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei soll der Tatverdächtige ein Pfefferspray gezogen haben, um es seinem 56 Jahre alten Kontrahenten in die Augen zu sprühen. Daraufhin stürzte dieser zu Boden und erlitt neben den Augenverletzungen eine Knöchelfraktur. Durch den Sprühnebel wurden auch die Augen von einem neunjährigen Jungen und einem 16 Jahre alten Jugendlichen gereizt, welche ebenfalls im U-Bahnwagon saßen. An der Station Friedrichsfelde stiegen die drei Verletzten aus und alarmierten die Polizei. Der Tatverdächtige blieb in der U-Bahn und setzte seine Fahrt fort. Rettungskräfte brachten den 56-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die anderen zwei Verletzten verzichteten auf eine Behandlung. Weitere Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei.

+++ Polizei nimmt nach Verfolgungsfahrt zwei Auto-Einbrecher fest +++

Vergangene Nacht hat eine Anwohnerin des Senftenberger Rings im Märkischen Viertel an einem Lieferwagen den Alarm gehört. Die 28-Jährige bemerkte gegen 23.45 Uhr, dass die Hecktür des Renaults offenstand und daneben auf der Fahrbahn ein weißer Kleinbus stand, der daraufhin davon raste. Sie alarmierte die Polizei. Als sie den kurz danach mit den Zivilbeamten sprach, fuhr der Mercedes-Kleinbus wieder am Tatort vorbei. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Gemeinsam mit weiteren Polizeistreifen stellten sie das Fahrzeug und nahmen die beiden Insassen fest. Bei den Männern, 19 und 24 Jahre alt, fanden die Beamten mehrere Werkzeuge die mutmaßlich aus dem Renault stammen, der offenbar als Werkstattwagen dient. Sie beschlagnahmten die Gegenstände. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.