Razzia in Charlottenburger Shisha-Bar - Fünf Männer angezeigt

+++ Razzia in Charlottenburger Shisha-Bar +++

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Montagabend in Charlottenburg eine Shisha-Bar durchsucht. Gegen 20.20 Uhr rückten knapp zwei Dutzend Beamte und mehreren Mannschaftswagen vor dem Lokal an der Windscheidstraße an.

Zuvor war festgestellt worden, dass die Bar trotz des Verbots zur Eindämmung des Coronavirus nur scheinbar geschlossen hatte, aber durch die Hintertür geöffnet war. Entsprechend wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Im Inneren trafen die Beamten fünf Männer an, die sich im hinteren, von außen nicht einsehbaren Bereich aufhielten. Sie wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Der Betreiber muss sich außerdem wegen Steuerhehlerei verantworten. Denn in der einschlägig bekannten Bar fanden die Polizisten 20 Kilogramm illegalen und nicht versteuerten Shisha-Tabak. Alle angetroffenen Personen wurden vor Ort wieder entlassen. Am Ende tauschte die Polizei die Türschlösser aus. Bei weiteren geplanten Durchsuchungen am Abend stellten sich alle Bars als leer heraus. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.