Polizeibericht Berlin: Schlägerei auf Supermarkt-Parkplatz in Wedding

+++ Schlägerei auf Supermarkt-Parkplatz in Wedding +++

Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Müllerstraße in Wedding (Mitte) ist es am Sonntag gegen 21.15 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Laut Zeugenaussagen sollen mindestens drei Pkw auf den Parkplatz gefahren sein. Anschließend sollen dann ca. zehn Männer ausgestiegen sein und einen 45-jährigen Mann mit Reizgas und Schlagwerkzeugen attackiert haben. Auch sein 44 Jahre alte Begleiter, der dazwischen gegangen war, soll angegriffen worden sein. Danach flohen die Tatverdächtigen mit den Fahrzeugen in Richtung Leopoldplatz. Die Attackierten erlitten Augenreizungen - der 45-Jährige zudem noch eine Platzwunde am Kopf. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Bereits vor zwei Wochen gab es dort eine Schlägerei. Ob ein Zusammenhang besteht, wird ermittelt.

+++ Jugendlicher will in Gesundbrunnen Taxifahrer berauben und wird mitgeschleift +++

Ein Jugendlicher ist am Sonntag gegen 22.20 Uhr bei dem Versuch, einen Taxifahrer in Gesundbrunnen (Mitte) zu berauben, verletzt worden. Zuvor soll der 15-Jährige mit zwei Begleitern am Taxistand Schwedenstraße/Tromsöer Straße zum 55 Jahre alten Fahrer gegangen sein und ihn durch das geöffnete Fenster gebeten haben, einen Geldschein zu wechseln. Als der Mann die Geldbörse in der Hand hielt, soll der Jugendliche danach gegriffen haben. Daraufhin soll der Taxifahrer reflexartig Gas gegeben haben. Der 15-Jährige, der in der Fensteröffnung hing, soll in das Lenkrad gegriffen und den Fahrer mit Schlägen attackiert haben. Das Taxi prallte auf der Schwedenstraße in Höhe der Residenzstraße gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault. Auf der Residenzstraße Ecke Reginhardtstraße soll der Jugendliche vom Fahrer abgelassen haben. Er stürzte und blieb auf dem Mittelstreifen liegen. Der Taxifahrer verständigte die Polizei. Anschließend kehrte er zum Jugendlichen zurück. Der 15-Jährige erlitt Verletzungen an den Händen und am Fuß. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer wurde leicht im Gesicht und am Oberkörper verletzt. Die beiden Begleiter waren zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 übernommen.

+++ Mehrere Autos in Lichtenberg aufgebrochen - Festnahme +++

Zwei Täter haben in der Nacht zu Montag gegen 1.40 Uhr in Friedrichsfelde (Lichtenberg) mehrere Autos aufgebrochen. Eine Anwohnerin der Mellenseestraße hörte ein klirrendes Geräusch. Als sie aus dem Fenster sah, beobachtete sie zwei Männer, die auf dem nahen Parkplatz mit Taschenlampen in mehrere Autos sahen. Sie verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen einen der beiden Täter fest. Der 24-jährige Mann gestand, die Seitenscheibe eines Renault eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht zu haben. In der Nähe fanden die Polizisten sechs weitere aufgebrochene Autos. Der 24-Jährige wird nach ersten Erkenntnissen auch mit früheren, ähnlichen Delikten in Verbindung gebracht. Er hatte einen Rucksack mit Werkzeug und mutmaßlichem Diebesgut bei sich, das beschlagnahmt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Mann in Lichtenberg zusammengeschlagen - Täter flüchten +++

Ein Mann ist in der Nacht zu Montag gegen 2.45 Uhr an der Zingster Straße in Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) von mehreren Männern geschlagen und getreten worden. Als der 32-Jährige zu Boden ging, wurde weiter auf ihn eingetreten. Der Mann erlitt Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Mann in Fahrstuhl geschlagen und beleidigt +++

Ein Mann soll Sonntag gegen 17.30 Uhr in einem Fahrstuhl in einem Wohnhaus an der Huttenstraße in Moabit (Mitte) geschlagen und beleidigt worden sein. Zuvor bat der 55-Jährige zwei Männer wegen der Ansteckungsgefahr, den nächsten Fahrstuhl zu benutzen. Einer der beiden soll ihn dann fremdenfeindlich beleidigt und ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Zu dritt fuhren sie im Fahrstuhl nach oben. Der Staatsschutz ermittelt.

+++ Zwei Tote und 27 Verletzte am Wochenende in Brandenburg +++

Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende bei Verkehrsunfällen zwei Männer ums Leben gekommen, 27 weitere Personen wurden verletzt. Zwischen Freitag und Sonntag zählte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg insgesamt 266 Verkehrsunfälle, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Bei 25 Unfällen wurden Menschen verletzt, bei den restlichen 241 Fällen entstanden lediglich Sachschäden.

Am Freitagabend war auf der Landstraße 704 zwischen Krassig und Lebusa (Landkreis Elbe-Elster) ein 33-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen, wie der Sprecher weiter mitteilte. Der Wagen touchierte zunächst einen Baum und prallte anschließend gegen einen zweiten Baum. Der Mann verstarb noch am Unfallort.

Der zweite tödliche Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 96 nahe Dahlewitz (Landkreis Teltow-Fläming). Ein 50-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, prallte gegen eine Leitplanke der Gegenfahrbahn, schleuderte gegen eine weitere Leitplanke und landete im Straßengraben. Er erlag später seinen Verletzungen im Krankenhaus. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt.