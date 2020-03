Zwei Autos brennen in Mitte kurz nacheinander

In der Schillingstraße in Mitte stand am frühen Sonntagmorgen ein Mercedes lichterloh in Flammen.

In der Nacht zu Sonntag brannten in Berlin fast zeitgleich zwei Autos. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und prüft Zusammenhänge.

In der Nacht zu Sonntag brannten in Berlin-Mitte kurz hintereinander zwei Autos. Gegen 1.30 Uhr hörte ein 19 Jahre alter Anwohner zunächst in der Schillingstraße die Alarmanlage eines Wagens. Beim Blick aus dem Fenster habe er die Flammen an einem hochwertigen Mercedes bemerkt, wie die Polizei schreibt. Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar löschen. Allerdings konnten die Rettungskräfte nicht verhindern, dass ein Totalschaden entstand. Durch die entstandenen Hitze und die Löscharbeiten sei außerdem ein neben dem Mercedes geparkter VW in Mitleidenschaft gezogen worden, heißt es weiter.

Zehn Minuten nach dem ersten Alarm wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Transporter nach Moabit gerufen.

Foto: Peise / BM

Zehn Minuten nach dem ersten Alarm mussten Polizei und Feuerwehr dann um 1.40 Uhr an der Wilhelmshavener Straße in Moabit anrücken. Ein 19 Jahre alter Passant hatte Flammen an einem Mercedes-Kastenwagen bemerkt. Die Front des Transporters brannte vollkommen aus. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass die Flammen auf auf umstehende Fahrzeuge überschlugen.

Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Wegen der zeitlichen Nähe beider Feuer prüfen die Ermittler des Landeskriminalamts auch, ob es einen Zusammenhang gibt.