Polizeibericht Berlin: Unfall in Schöneberg - Zwei Verletzte

+++ Unfall in Schöneberg - Zwei Leichtverletzte +++

In der Nacht zu Sonntag ist es in Schöneberg zu einem Unfall gekommen. An der Kreuzung Kleiststraße Ecke Martin-Luther-Straße kollidierte ein BMW-Fahrer mit einem Golf-Fahrer. Einer der beiden Autofahrer soll eine rote Ampel missachtet haben. Es sollen zwei Personen leicht verletzt worden sein. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

+++ Mercedes und Kleintransporter brennen in Mitte +++

Ein geparkter Mercedes an der Schillingstraße in Mitte hat am frühen Sonntagmorgen in Flammen gestanden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Die Feuerwehr löscht einen brennenden Mercedes in Mitte.

Foto: Peise

Auch in Moabit musste die Feuerwehr einen Brand löschen. Dort stand ein Kleintransporter an der Wilhelmshavener Straße in Flammen. Der Frontbereich brannte vollkommen aus. In beiden Fällen wurden keine Personen verletzt. Die Polizei geht jeweils von Brandstiftung aus.

Ein Kleintransporter in Moabit hat gebrannt.

Foto: Peise