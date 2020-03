Verfolgungsjagd in Berlin Neukölln: Fahrer festgenommen

Berlin. Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Sonnabend gegen 1.30 Uhr in Neukölln eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Zuvor fiel der Autofahrer den Beamten auf, weil er trotz roter Ampel über die Kreuzung Flughafenstraße/Reuterstraße fuhr. Mit hohem Tempo fuhr der Renault-Fahrer auf der Flughafenstraße in Richtung Columbiadamm, bevor er auf die Mainzer Straße abbog. Als er das Blaulicht des Polizeiautos sah, bremste er ab. Der Fahrer hielt an er Ecke Boddinstraße an, wartete bis sich die Einsatzkräfte näherten, um dann wieder Gas zu geben und seine Flucht fortzusetzen.

Beim Abbiegen von der Werbellinstraße in die Morusstraße touchierte der Renault-Fahrer einen parkenden VW. Die Polizisten verloren den Mann kurz aus den Augen. Weitere Beamte stellten den Raser wenig später auf der Herzbergstraße fest. Hier stand der Renault unmittelbar neben drei - vermutlich durch seine Einwirkung - beschädigten Fahrzeugen.

Nach Unfall: Fahrer flüchtet zu Fuß weiter

Der Fahrer war zu Fuß weiter geflüchtet. Anwohner hatten das beobachtet und schilderten den Polizisten, dass er in Richtung Hinterhof gerannt war. Weil der Mann dort nicht weiter kam, kletterte er über einen Zaun und verschaffte sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Dort wurde der 32-Jährige festgenommen. In seiner Bauchtasche fanden die Polizisten die passenden Fahrzeugschlüssel und –papiere. Außerdem hatte der Tatverdächtige ein verbotenes Messer dabei. Die Gegenstände und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Die Polizeidirektion 5 übernimmt die Bearbeitung.