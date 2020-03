Prenzlauer Berg (Pankow): Mann hustet Polizisten an und behauptet, Corona zu haben

Die Berliner Polizei überprüft am Wochenende Parks und Grünanlagen. Ein 18-Jähriger hustete die Beamten mit Absicht an.

Berlin. Rund 350 Berliner Polizisten überprüfen am Samstag im gesamten Stadtgebiet, ob die Menschen sich an die Verhaltensregeln zum Eindämmen der Corona-Epidemie halten. Wegen des schönen Frühlingswetters werden dabei insbesondere Grünanlagen und Parks überprüft, wie eine Sprecherin am Samstag erklärte. Bislang könne die Polizei die Kontrollen neben ihren gewöhnlichen Aufgaben gut stemmen, obwohl sich 24 Beamte mit dem Coronavirus infiziert hätten und mehr als 400 Polizisten in Quarantäne seien (Stand Freitag).

Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte erklärt, das kurze Verweilen in Parks sei erlaubt. Aber das Niederlassen auf Decken, das Sonnen und längere Sitzen an einer Stelle im Freien sei verboten. „Alles, was zum längeren Aufenthalt führt (...) ist nicht zulässig und wird von den Einsatzkräften angesprochen und geahndet werden.“ Angesichts des Ausflugswetters kontrollieren auch Polizei und Ordnungsamt in Brandenburg verstärkt Picknickplätze auf die Einhaltung der Kontaktregeln.

Polizei kontrolliert Betrunkene in Prenzlauer Berg

Am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag waren rund 400 Beamte im Corona-Einsatz. Sie kontrollierten nach Polizeiangaben zwischen 18 und 6 Uhr in 647 Fällen die Einhaltung der geltenden Regeln. Dabei schrieben sie 43 Strafanzeigen und 129 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.

Auf der Eberswalder Straße (Prenzlauer Berg) wurden am Freitag drei betrunkene Männer kontrolliert. Ein 18-Jähriger hustete zwei Beamte mit Absicht an. Der junge Mann hatte sich, nachdem er gegen 12.45 Uhr von den Polizisten angesprochen worden war, sofort aggressiv verhalten, sich versucht gegen die polizeilichen Maßnahmen zu wehren und schließlich unter der Behauptung an Corona erkrankt zu sein, zwei Polizisten angehustet. Diese Aussage hatte er wenig später zurückgenommen. In einem Polizeigewahrsam wurde ihm Blut abgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an.

Grundsätzlich gilt wegen der Coronakrise, dass man nur allein oder zu zweit unterwegs sein darf. Ausnahmen gelten für Familien und Bewohner gemeinsamer Wohnungen. Bei jedem Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen einzuhalten.