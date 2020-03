Werkstatt in Bernau ausgebrannt: Keine Verletzten

In Bernau (Landkreis Barnim) ist eine Werkstatt an der Straße "Am Dorfplatz" ausgebrannt. Das Feuer sei am Samstagmorgen gegen 1.50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich handelte es sich um eine Tischlerei. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar.

( dpa )