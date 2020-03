Polizeibericht Berlin: Autofahrer flüchtet in Neukölln vor der Polizei

+++ Autofahrer flüchtet in Neukölln vor der Polizei +++

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Sonnabend in Neukölln eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Zuvor fiel der Autofahrer den Beamten auf, weil er in Höhe der Werbellinstraße an einer roten Ampel erst abstoppte, aber dann doch weiter fuhr. Als die Polizisten ihn stoppen wollten, hielt der Fahrer erst an und gab dann Vollgas. Nach einer Verfolgungsjagd verursachte der Autofahrer einen Unfall am Richardplatz. Er stieg aus dem Auto und rannte davon. Anwohner hatten das beobachtet und schilderten den Polizisten, in welche Richtung der Mann geflüchtet war - nämlich auf einem Hinterhof. Weil der Mann dort nicht weiter kam, kletterte er über einen Zaun und verschaffte sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Beamte durchsuchten das Haus. Im Dachgeschoss wurde der Mann festgenommen. Die Autoschlüssel hatte er noch in der Hosentasche. Der Mann soll der Polizei bekannt sein. Er soll schon mal ohne Fahrerlaubnis festgestellt worden sein. Das Auto wurden sichergestellt. Der Mann wurde zur Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Danach wurde er wieder auf freiem Fuß geesetzt.

+++ Junger Motoroller-Fahrer verursacht in Neukölln Unfall +++

Ein Motorroller-Fahrer erlitt bei einem Unfall in Britz (Neukölln) eine Kopfverletzung. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Jugendlichen gehandelt haben. Laut Informationen von vor Ort soll er auf dem Ortolanweg gerast sein. Aus bisher ungeklärter Ursache soll er in Höhe Wendehalsweg die Kontrolle über den Motorroller verloren haben und kam nach rechts von der Straße ab. Er soll einen Ford gerammt haben. Der junge Mann stürzte und erlitt eine Verletzung am Kopf, weil er keinen Helm trug. Der Motorroller wurde bei dem Crash erheblich beschädigt. Der Motorroller-Fahrer wollte vom Unfallort flüchten. Anwohner hatten aber bereits die Polizei verständigt. Es soll sich heraus gestellt haben, dass der Roller nicht zugelassen war. Bei der Durchsuchung sollen zwei Toastbrote und eine Tasche mit Betäubungsmitteln gefunden worden sein. Der Motorroller-Fahrer soll einen waffenähnlichen Gegenstand bei sich geführt haben.

Ein junger Motorroller-Fahrer erlitt in Neukölln eine Kopfverletzung bei einem Unfall.

Foto: Morris Pudwell

+++ Werkstatt in Bernau ausgebrannt - keine Verletzten +++

In Bernau (Landkreis Barnim) ist eine Werkstatt ausgebrannt. Das Feuer sei am Samstagmorgen gegen 1.50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich handelte es sich um eine Tischlerei. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar.

Eine Werkstatt in Bernau brannte.

Foto: Peise

+++ Wohnung in Flammen - Bewohner in Sicherheit gebracht +++

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Pankow ist ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen mussten in der Nacht zu Samstag von Rettern in Sicherheit gebracht werden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zwei Bewohner retteten sich selbstständig aus dem teilweise verqualmten Gebäude im Ortsteil Niederschönhausen. Nach ersten Erkenntnissen brannten Möbel. Das Feuer wurde gelöscht. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Zur Schadenshöhe gab es keine Angaben.

+++ Auto schanzt über die Leitplanke - 50-jähriger Fahrer stirbt +++

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 96 im Landkreis Teltow-Fläming ist ein 50-jähriger Mann ums Leben gekommen und seine 69 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt worden. Der Fahrer verlor am Freitagnachmittag die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte zunächst links gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn, schleuderte dann nach rechts auf die dort beginnende Leitplanke, auf der das Auto durch die Geschwindigkeit wie bei einer Schanze leicht abhob und schließlich im Straßengraben landete. Die 69-jährige Beifahrerin wurde anschließend in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber seinen Verletzungen.