Weltkriegsbombe in Erkner wird gesprengt

In Erkner ist eine Bombe gefunden worden, die am Freitag gesprengt wird - wegen der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen.

Erkner. In Erkner (Oder-Spree) haben am Freitagmorgen die Vorbereitung für die Sprengung einer Weltkriegsbombe in der Bahnhofsiedlung begonnen. Wegen der Corona-Pandemie seien die Bedingungen erschwert, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Trotzdem hätten bis 8.30 Uhr alle rund 330 betroffenen Anwohner ihre Wohnungen verlassen, sagte eine Sprecherin. Rund 120 davon wurden demnach in Absprache mit dem Gesundheitsamt in der Stadthalle untergebracht. Ein Abstand von 1,5 Metern werde dort eingehalten, auch Desinfektionsmittel und Schutzhandschuhe stünden zur Verfügung. Mitarbeiter des Ordnungsamts überwachten den Angaben nach die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Weltkriegsbombe in Erkner wurde am Mittwoch entdeckt

Andere Anwohner seien während der Entschärfung auf der Arbeit oder könnten die Zeit im Freien oder bei nahen Verwandten verbringen. Die 50 Kilogramm schwere amerikanische Bombe war am Mittwoch entdeckt worden. Der Sperrkreis wurde in einem Radius von 300 Metern um die Fundstelle eingerichtet. Die Sprengung sollte bis Freitagmittag abgeschlossen sein.