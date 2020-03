Rigaer Straße (Berlin Friedrichshain): Fischstücke auf Polizisten geworfen

In Friedrichshain versammelten sich 60 Personen zu einem Spontan-Aufzug. Polizisten wurden mit Fischstücken beworfen.

Schon wieder ein Polizeieinsatz an der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain: Etwa 60 Personen hatten sich Freitag gegen 22 Uhr zu einer Spontan-Demonstration versammelt. Die Route führte von der Bänschstraße über die Liebigstraße zur Rigaer Straße. Wie die Polizei mitteilte, gab es 30 Minuten lang Redebeiträge. Außerdem wurde Musik aus einem Haus abgespielt. Währenddessen vermummten sich einige Personen und zündeten einen Nebeltopf. Danach verschwanden sie in einem Gebäude.

Rigaer Straße: Personen werfen Fischstücke auf Polizisten Gegen 22.50 Uhr wurden dann von einem Dach eines Hauses an der Liebigstraße Fischstücke in Richtung der Polizisten geworfen, wobei diese nicht getroffen wurden. Auch ein Bengalo wurde gezündet. Danach beruhigte sich die Lage wieder. Die Beamten stellten vereinzelt Personalien fest, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder am Ort entlassen wurden. Erst wenige Stunden zuvor - gegen 19.40 Uhr - hatte ein Zeuge die Polizei und Feuerwehr an die Rigaer Durch ein Feuer wurde ein Auto im Heckbereich beschädigt.

Foto: Peise Straße gerufen, nachdem er einen brennenden Karton entdeckt hatte. Außerdem brannte ein Fahrrad, das auf dem Karton lag. Das Feuer griff auf einen geparkten Ford über. Das Fahrzeug wurde am Heck leicht beschädigt. Der Passant konnte das Feuer löschen. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt.