Polizeibericht Berlin: Maskierte überfallen Discounter in Treptow-Köpenick

+++ Maskierte überfallen Discounter in Treptow-Köpenick +++

Drei Maskierte haben Freitag kurz vor Ladenschluss eine Netto-Filiale an der Eichbuschallee (Treptow-Köpenick) überfallen. Die Männer, die mit Macheten, Messer und Reizgas bewaffnet gewesen sein sollten, überwältigen zuerst einen vor dem Markt stehenden Sicherheitsdienstmitarbeiter. Einem Mitarbeiter der Filiale soll eine Machete oder Messer an den Hals gehalten worden sein. Ob das Pfefferspray auch eingesetzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Als der Überfall geschah, befanden sich auch Kunden im Geschäft. Sie sollen versucht haben, sich zu verstecken. Die Maskierten nahmen den Mitarbeitern die Smartphones ab. Im Büro des Discounters sollen sie Sachschaden angerichtet haben - u.a. sollen Monitore und andere Einrichtungsgegenstände zerschlagen worden sein. Die Täter konnten mit der Beute in unbekannter Höhe in Richtung Neukölln flüchten. Dabei soll ein Täter einen Handschuh verloren haben. Eine Absuche blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt. Laut Polizisten vor Ort wurde der Markt bereits innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal überfallen.

+++ Rigaer Straße: Unbekannte versuchen, Auto anzuzünden +++

Wieder musste die Polizei an die Rigaer Straße nach Friedrichshain ausrücken. Unbekannte sollen versucht haben, ein Fahrzeug anzuzünden. Das Feuer wurde schnell entdeckt und konnte gelöscht werden. Ein größerer Schaden wurde so verhindert. Kurze Zeit später versammelten sich rund 30 Vermummte vor dem Haus an der Rigaer Straße 94 und skandierten Parolen in Richtung der Beamten. Andere zündeten auf Balkonen Bengalos. Nach einiger Zeit beruhigte sich die Lage wieder.

Rigaer Straße: Bengalos werden gezündet.

Foto: Peise

+++ Auseinandersetzung in Charlottenburg - ein Verletzter +++

In Charlottenburg ist es vor einem Geschäft an der Kreuzung Bismarckstrasse / Wilmersdorfer Straße zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei soll eine Person eine Stich- bzw. Schnittverletzungen erlitten haben. Die Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren.

Nach einer Auseinandersetzung in Charlottenburg werden Spuren gesichert.

Foto: Peise

+++ Junger Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt +++

Ein junger Mann ist im Landkreis Ostprignitz-Ruppin bei einem Aufprall mit seinem Auto gegen einen Baum tödlich verletzt worden. Der 22-Jährige sei am Freitagnachmittag mit dem Wagen bei Lindow/Mark aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er starb noch am Unfallort.