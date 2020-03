Werder Havel: Jachten auf Bootsliegeplatz in Brand geraten

+++ Jachten auf Bootsliegeplatz in Werder/Havel in Brand geraten +++

Mehrere Jachten haben auf einem Bootsliegeplatz in Werder/Havel (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gebrannt. Das Feuer an den an Land stehenden Booten sei am frühen Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Zwei Boote wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.

+++ Mehrere Fahrzeuge brennen in Pankow +++

Mehrere Fahrzeuge haben in Pankow in der Nacht zu Freitag in Flammen gestanden. Ein Kleintransporter, ein Auto und darüber hinaus ein Baustoffcontainer brannten am Donnerstagabend in der Schliemannstraße, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

Mehrere Fahrzeuge brannten in Pankow.

Foto: Morris Pudwell

Wenige Stunden später rückten die Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen in die Tiroler Straße aus. Dort wurden zwei Autos durch ein Feuer beschädigt. Die Brandursache werde noch ermittelt, teilte die Polizei mit. Verletzte gab es nicht.

+++ Leblose Person im S-Bahnhof Friedrichstraße entdeckt +++

Eine leblose Person ist am Donnerstag gegen 23.50 Uhr im Gleisbett des S-Bahnhofs Friedrichstraße entdeckt worden. Die Gerichtsmedizin war vor Ort. Die genauen Umstände sind bislang unbekannt.

Eine leblose Person wurde im S-Bahnhof Friedrichstraße entdeckt.

Foto: Morris Pudwell

+++ Feuer an Restaurant in Charlottenburg-Wilmersdorf - Ursache unklar ++

Ein Restaurant ist in Charlottenburg-Wilmersdorf durch brennenden Abfall in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Feuer sei Donnerstagabend auf einem Hof in der Grolmannstraße ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Das Restaurant müsse zunächst geschlossen bleiben. Die Brandursache war laut Polizei noch unklar. Verletzt wurde niemand.