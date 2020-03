Katrin R. auf Weg zur Arbeit verschwunden

Die Polizei sucht nach einer Frau aus Adlershof. Die 34-Jährige wird seit Montag, den 16. März 2020 vermisst. Katrin R. soll gegen 5.45 Uhr ihr Haus an der Straße Am Kanal verlassen haben, um mit ihrem Fahrrad über das Adlergestell zum S-Bahnhof Adlershof zu fahren. Mit der S-Bahn wollte sie zur ihrer Arbeit nach Steglitz fahren.

Beschreibung der Vermissten:

ungefähr 30 bis 35 Jahre alt Katrin R. aus Adlershof wird vermisst.

Foto: Polizei Berlin

circa 170 cm bis 175 cm groß

schlanke Statur

schulterlange, rötlich gefärbte, glatte Haare

Sie trug einen schwarzen, hüftlangen Mantel mit Kapuze, eine dunkle Hose sowie grüne Sneaker und führte einen grünen Rucksack der Marke Eastpak mit sich.

Diesen grünen Rucksack hatte Katrin R. bei sich.

Foto: Polizei Berlin

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat Katrin R. in den Morgenstunden des 16. März gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem gegenwärtigen Aufenthalt machen?

Wem sind das Fahrrad der Marke Bergamont oder der grüne Rucksack aufgefallen?

Wer hat sonst Beobachtungen gemacht, die mit dem Verschwinden von Katrin R. in Verbindung stehen könnten? Katrin R. fuhr mit dem Rad zum S-Bahnhof Adlershof.

Foto: Polizei Berlin

Hinweise nimmt die 3. Mordkommission beim Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911333, per E-Mail unter lka113-hinweis@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.