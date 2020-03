Ein Bett in der Unterkunft in Spandau stand in Flammen. Mit einem Hubschrauber wurde ein Mann in die Klinik gebracht.

Berlin. Bei einem Feuer in einer Wohnunterkunft für Obdachlose in Kladow (Spandau) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein Bett habe in der Unterkunft am Mittwochabend in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Dabei zog sich ein Mann schwerste Verbrennungen zu.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik gebracht. Bei den Löscharbeiten in der zweistöckigen Unterkunft in der Sakrower Landstraße waren rund 30 Feuerwehrleute im Einsatz.