Berlin Spandau: Brand in Obdachlosenwohnheim - ein Schwerverletzter

+++ Mann in Obdachlosenunterkunft bei Brand schwer verletzt +++

Bei einem Feuer in einer Wohnunterkunft für Obdachlose in Kladow (Spandau) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein Bett habe in der Unterkunft am Mittwochabend in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Dabei zog sich ein Mann schwerste Verbrennungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik gebracht. Bei den Löscharbeiten in der zweistöckigen Unterkunft in der Sakrower Landstraße waren rund 30 Feuerwehrleute im Einsatz.

+++ Auseinandersetzung in Neukölln - Verletzte +++

In einer Kleingartenanlage am Stelzenweg in Neukölln ist es am Mittwochabend offenbar zu einer Messerstecherei gekommen. Es sollen zwei Personen verletzt worden sein - eine davon schwer. Laut Informationen von vor Ort wurden Teile der Kleingartenanlage weiträumig abgesperrt. Es wurden mehrere Zeugen vernommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Mordkommission ermittelt.

In einer Kleingartenanlage in Neukölln soll es zu einer Messerstecherei gekommen sein.

Foto: Pudwell

+++ Kollision auf Kreuzung in Spandau - zwei Autofahrer verletzt +++

Zwei Menschen sind bei einer Kollision von zwei Autos in Spandau verletzt worden. Die Einsatzkräfte seien am Donnerstag kurz nach Mitternacht zur Unfallstelle an der Kreuzung Seegefelder Straße und Nauener Straße gerufen worden. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Vor Ort wurde eine Person mit Verdacht auf Trunkenheit getestet.

Zwei Autofahrer wurden bei einem Unfall in Spandau verletzt.

Foto: Peise

+++ Pkw brennt in Wilmersdorf in Tiefgarage +++

Ein Pkw hat in der Nacht zu Donnerstag in einer Tiefgarage an der Albrecht-Achilles-Strasse (Wilmersdorf) gebrannt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte mit drei Staffeln an. Anschließend musste die Tiefgarage entraucht werden. Dazu setzte die Feuerwehr Drucklüfter ein. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird ermittelt.

In Wilmersdorf brannte ein Pkw in einer Tiefgarage.

Foto: Peise