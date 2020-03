Mehrere Autos und Zapfsäule angezündet

In der Nacht zu Mittwoch haben Brandstifter in Lichtenberg und Marzahn Autos angezündet. Vier Wagen brannten.

Im Osten Berlins brannten in der Nacht zu Mittwoch gleich mehrere Autos und Gegenstände. Zunächst bemerkte ein Passant gegen 1.45 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses an der Allee der Kosmonauten zwei brennende Toyota. Die Feuerwehr konnte sie löschen, aber nicht verhindern, dass sie vollständig ausbrannten. Drei weitere Fahrzeuge wurden durch überschlagende Flammen beschädigt, wobei laut Polizei ein hoher Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Wegen des Verdachts auf ein politisches Motiv hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Gegen 3.30 Uhr hätten Unbekannte dann an der Seddiner Straße auf dem Vorplatz des S-Bahnhofs Friedrichsfelde Ost mehrere Müllcontainer und ein Toilettenhäuschen in Brand gesetzt, teilte die Polizei weiter mit. Gleichzeitig habe man unweit an einer Tankstelle an der Rhinstraße Flammen an einer Zapfsäule entdeckt, aber selbst löschen können.

Etwas mehr als eine Stunde später, gegen 4.40 Uhr, bemerkten Objektschützer in derselben Straße Flammen an zwei getrennt voneinander geparkten Fahrzeugen eines Autohauses. Es brannten eine Mercedes E-Klasse und ein Mercedes Sprinter. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Brände. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Ein weiterer Mercedes wurde durch die enorme Hitzeentwicklung beschädigt. Wie beim Brand im Autohaus ermittelt auch hier der polizeiliche Staatsschutz. „Ein Zusammenhang wird geprüft“, sagte ein Sprecher.

Bereits am Dienstag brannte ein Skoda in Tempelhof

Zuvor hatte am Dienstagabend ein Auto an der Teilestraße in Tempelhof gebrannt. Laut Polizei hörte ein Passant gegen 21.50 Uhr zunächst einen lauten Knall. Dann bemerkte er Flammen an einem Skoda, der in einer Grünanlage stand. Er alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen zwar löschen, allerdings nicht verhindern, dass der Wagen vollständig ausbrannte. Auch hier wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt, wie die Polizei schreibt.