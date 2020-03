Blaulicht-Blog: BMW erfasst Motorrad in Tempelhof

+++ Motorradfahrer bei Abbiege-Unfall schwer verletzt +++

Auf dem Mariendorfer Damm in Tempelhof kam es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer war mit seiner Maschine mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts gefahren. Ein BMW-Fahrer wollte mit seinem Wagen auf den Mariendorfer Damm abbiegen und übersah dabei das Motorrad. Dieses prallte dann ungebremst in die Beifahrerseite des Pkw. Das Motorrad wurde dabei völlig zerstört, sein Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt.

Feuerwehrleute löschen die Autos vor dem Toyota-Autohaus.

Foto: Thomas Peise

+++ Autos an einem Autohaus angezündet +++

In der Allee der Kosmonauten in Marzahn haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Fahrzeuge eines Autohauses gebrannt, mehrere weitere Pkw wurden von Flammen und Hitze ebenfalls beschädigt.. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.