Neukölln: Autos bei Feuer an der Elbestraße zerstört

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Drei Autos in Neukölln in Flammen

Bei einem nächtlichen Brand sind im Berliner Ortsteil Neukölln drei Fahrzeuge zerstört worden. Die Autos fingen am Dienstag gegen 2.20 Uhr in der Elbestraße Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Flammen wurde gelöscht, verletzt wurde niemand. Die Brandursache war am Dienstagmorgen noch unklar.

Zu einem weiteren Feuer kam es in der Nacht an der Transvaalstraße in Wedding. Hier brannte es an einem Wohnwagen. Laut Informationen von vor Ort wurde ein Mann festgenommen. Ob es sich bei dem Feuer um eine Brandstiftung handelte, war zunächst unklar.