Polizei Berlin Neukölln: Geisterfahrer fährt in Kreuzung - Schwerverletzte

In Neukölln ist ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle in eine Kreuzung gerast.

Berlin. Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein ist auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle bei Rot in eine Kreuzung in Neukölln gerast und hat dabei sich und einen weiteren Mann schwer verletzt.

Der 51 Jahre alte Mann flüchtete am späten Freitagabend vor einer Verkehrskontrolle in Britz, indem er wendete und auf der Gegenfahrbahn als Geisterfahrer zurückfuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei soll er zunächst über eine Kreuzung mit roter Ampel und weiter durch den ihm ausweichenden Gegenverkehr gefahren sein. Auch in die zweite Kreuzung fuhr er den Angaben nach ungebremst bei Rot ein und stieß dabei mit einem anderen Auto zusammen. Die beiden Schwerverletzten wurden in eine Klinik gebracht.

Der 51-Jährige war den Angaben nach mit einem Auto unterwegs, das ihm nicht gehörte. Außerdem lag gegen ihn ein Haftbefehl zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe vor.

