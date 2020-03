Polizeibericht Berlin: Radfahrer von Kleinbus in Neukölln erfasst

+++ Rentnerin löst Küchenbrand aus - vier Verletzte +++

Eine Seniorin hat beim Kochen einen Brand ausgelöst und drei weitere Menschen verletzt. Die Küche der Frau in Moabit brannte am Samstagabend komplett aus, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Die Rentnerin und zwei weitere Bewohner des Hauses kamen demnach mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, eine Person konnte vor Ort versorgt werden. Andere Wohnungen wurden nicht beschädigt. Der Brand wurde nach Polizeiangaben durch einen Fehler beim Kochen sowie einen technischen Defekt am Herd ausgelöst.

+++ U-Bahn besprüht - sieben Personen festgenommen +++

Polizisten haben in der Nacht sieben mutmaßliche Sprayer festgenommen. Sie sollen eine U-Bahn in Biesdorf beschmiert haben. Zeugen hatten die Gruppe gegen 23 Uhr beobachtet. Als sich eine 24-Jährige den Sprayern in den Weg stellte, wurde sie mit Farbe besprüht. Eine weitere 19-jährige Zeugin filmte die Tat, wodurch die flüchtende Gruppe durch Einsatzkräfte im Bereich Robert-Siewert-Straße/Brascheweg erkannt und festgenommen werden konnte.

+++ Autos in Lichtenrade und Neukölln ausgebrannt +++

Ein Auto ist am frühen Sonntagmorgen in Lichtenrade ausgebrannt. Der in der Groß-Ziethener-Straße abgestellte Skoda wurde dabei völlig zerstört, ein weiteres Fahrzeug schwer beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, ein politisches Motiv wird derzeit ausgeschlossen. In Berlin brennen nachts immer wieder Fahrzeuge, weil sie angezündet wurden.

In Neukölln brannte gegen 2.10 Uhr ein Suzuki in der Laubestraße. Die Feuerwehr löschte die Flammen im Frontbereich des Wagens. Trotzdem wurden zwei benachbarte Autos, ein Renault und Peugeot, durch die Flammen stark beschädigt.