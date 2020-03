Polizeibericht Berlin: Auto gerät in Gegenverkehr - zwei verletzte Motorradfahrer

+++ Auto gerät in Gegenverkehr - zwei Motorradfahrer schwer verletzt +++

Ein Autofahrer ist am Sonntagmittag in Wannsee in den Gegenverkehr geraten und hat dadurch zwei Motorradfahrer schwer verletzt. Durch den Aufprall auf dem Kronprinzessinnenweg sei ein Motorradfahrer über den Zaun zu den S-Bahngleisen geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute retteten ihn nach Abschalten des Stroms der Gleise. Er kam mit Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Der zweite Motorradfahrer wurde mit einem gebrochenen Arm in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb den Angaben nach unverletzt. Warum er in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. Der Kronprinzessinnenweg war zwischen Tillmannsweg und der Straße Am Sandwerder zeitweise gesperrt.

+++ Rentnerin löst Küchenbrand aus - vier Verletzte +++

Einsatzkräfte in Moabit

Foto: Thomas Peise

Eine Seniorin hat beim Kochen einen Brand ausgelöst und drei weitere Menschen verletzt. Die Küche der Frau in Moabit brannte am Samstagabend komplett aus, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Die Rentnerin und zwei weitere Bewohner des Hauses kamen demnach mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, eine Person konnte vor Ort versorgt werden. Andere Wohnungen wurden nicht beschädigt. Der Brand wurde nach Polizeiangaben durch einen Fehler beim Kochen sowie einen technischen Defekt am Herd ausgelöst.

+++ Streit um Hundehaufen: Herrchen spuckt Gartenbesitzerin ins Gesicht +++

Ein Hundehalter hat wegen eines Streits um einen Hundehaufen im Vorgarten ein Ehepaar heftig bedroht und der Frau ins Gesicht gespuckt. Sein Mischlingshund hatte sein Geschäft beim Gassigehen am Sonnabendnachmittag in einem Vorgarten in Brandenburg an der Havel verrichtet, was die Besitzer dem Hundehalter lautstark vorwarfen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Geisterfahrer auf der Flucht fährt in Kreuzung - Schwerverletzte

Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein ist auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle bei Rot in eine Kreuzung in Neukölln gerast und hat dabei sich und einen weiteren Mann schwer verletzt. Der 51 Jahre alte Mann war den Angaben nach mit einem Auto unterwegs, das ihm nicht gehörte. Außerdem lag gegen ihn ein Haftbefehl zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe vor. Lesen Sie hier mehr.

+++ Wieder zwei illegale Rennen in der Nacht in Berlin +++

In Britz und in Rudow gab es in der Nacht wieder zwei verbotene Autorennen. In Britz sollen sich ein Mercedes- und ein BMW-Fahrer im Britzer Autobahntunnel ein Rennen geliefert haben. Die Polizisten nahmen zunächst die 24 Jahre alte Mercedes-Fahrerin und wenig später den gleichaltrigen BMW-Fahrer fest. Die Führerscheine beider Raser wurden beschlagnahmt.

In Rudow entzog sich ein 51-Jähriger zunächst einer Verkehrskontrolle und raste dann im Gegenverkehr bis zur Kreuzung Rudower Straße Ecke Johannisthaler Chaussee. Hier kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden VW eines 27-Jährigen. Beide Fahrer wurden durch Rettungskräfte der Feuerwehr zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 51-Jährige muss sich nun wegen unbefugtem Gebrauch eines Kfz, Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein und dem Verkehrsunfall verantworten. Ein Haftbefehl zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe lag ebenfalls gegen ihn vor

+++ U-Bahn besprüht - sieben Personen festgenommen +++

Polizisten haben am späten Samstagabend sieben mutmaßliche Sprayer festgenommen. Die Gruppe soll einen Zug am U-Bahnhof Biesdorf-Süd besprüht und dabei eine Frau verletzt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau soll sich der Gruppe in den Weg gestellt haben und von einem Jugendlichen mit Farbe besprüht worden sein. Eine weitere Zeugin filmte die Tat demnach.

Polizisten stellten die Gruppe etwa zwei Kilometer vom U-Bahnhof entfernt. Sie bestand den Angaben nach aus fünf Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahre sowie zwei erwachsenen Männern. In den Rucksäcken der Gruppe wurden Sprühdosen gefunden, außerdem wurde von einem 15-Jährigen ein Schlagstock und von einem 16-Jährigen ein Einhandmesser beschlagnahmt. Auch die Handys der Gruppe wurden den Angaben nach beschlagnahmt. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Nun werde wegen Sachbeschädigung, Verstößen gegen das Waffengesetz und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

+++ Autos in Lichtenrade und Neukölln ausgebrannt +++

Mehrere Autos sind in der Nacht in Berlin ausgebrannt - vermutlich wurden sie angezündet. Ein Wagen stand am frühen Sonntagmorgen in Lichtenrade in Flammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Fahrzeug wurde dabei völlig zerstört, ein weiteres Auto schwer beschädigt. Zuvor brannte nach Polizeiangaben ein Auto in Neukölln. Dabei wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt.

Verletzt wurde den Angaben nach bei beiden Bränden niemand. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus, ein politisches Motiv werde derzeit ausgeschlossen.