Polizeibericht Berlin: Radfahrer von Kleinbus in Neukölln erfasst

+++ Radfahrer von Kleinbus in Neukölln erfasst +++

In Neukölln ist es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Kleinbus-Fahrer gekommen. An der Kreuzung Hermannstraße / Herrfurthstraße wurde der Radfahrer gegen 0.30 Uhr vom Kleinbus-Fahrer erfasst. Der Radfahrer wurde von einer Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt zum genauen Hergang. Bei dem Rad soll es sich um ein Rennrad gehandelt haben.

+++ Müllcontainer in Friedrichshain angezündet +++

Die Polizei und Feuerwehr rückten am Freitagabend an die Liebigstraße (Friedrichshain) aus. Unbekannte setzten dort einen an einer Hauswand stehenden Müllcontainer in Brand. Dabei wurde die Fassade des Hauses stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es wurden keine Personen verletzt. An der Liebigstraße liegt das alternative Wohnprojekt "Liebig 34", eines der letzten Symbole der autonomen Szene in der Stadt - eine Räumungsklage gegen die Bewohner beschäftigt derzeit die Justiz. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Brand und "Liebig 34" gibt, ist derzeit noch unklar.

An der Liebigstraße wurde ein Müllcontainer in Brand gesetzt.

Foto: Peise

+++ Auto brennt in Biesdorf +++

Im Fuchsbergeweg in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) hat am Freitagabend ein Auto einer Fahrschule gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

Ein Auto einer Fahrschule brannte in Biesdorf aus.

Foto: Peise