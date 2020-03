Berlin Neukölln: Auf der Flucht - Autofahrer verursacht Unfall

Auf der Flucht vor der Polizei verursachte ein Sportwagen-Fahrer einen Unfall in Neukölln.

Polizisten wollten einen Autofahrer kontrollieren - doch der gab Gas. Die Flucht endete in einem Unfall mit zwei verletzten Personen.

Verkehrskontrolle Auf der Flucht: Autofahrer verursacht Unfall in Neukölln

In Neukölln ist es am Freitagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Polizisten wollte auf der Rudower Straße einen Sportwagen-Fahrer kontrollieren - der gab jedoch Gas und flüchtete. Ein Polizeiauto nahm mit Blaulicht die Verfolgung auf.

Nur wenige hundert Meter weiter, an der Ecke Rudower Straße/Johannisthaler Chaussee kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Golf-Fahrer, der gerade auf die Kreuzung fuhr. Nach Informationen von vor Ort wurden der Golf-Fahrer und der andere am Unfall beteiligte Fahrer teils schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.