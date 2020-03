Polizei sucht vermissten Senior mit Fotos

Berlin. Seit Februar 2020 wird der 75 jahre alte Manfred Horst Kebschull vermisst. Herr Kebschull wurde zuletzt am 1. Februar 2020 in seiner Wohnung an der Schützenstraße in Steglitz gesehen. An diesem Tag war er unter dem Auge verletzt.

Nach Angaben von Verwandten hatte der Vermisste zuletzt körperlich sehr stark abgebaut, so dass die bereits zwei Jahre alten Bilder nicht mehr ganz dem aktuellen Erscheinungsbild des Vermissten entsprechen dürften. Aufgrund seines körperlichen Zustandes sowie wegen persönlichen Problemen ist eine Eigengefährdung des 75-Jährigen nicht ausgeschlossen.

Manfred Horst Kebschull ist 175 cm groß und trug bis zu seinem Verschwinden einen grauen Vollbart und einen grauen Haarkranz. Eventuell könnte er auch eine Brille tragen. Die Bekleidung am Tag seines Verschwindens ist nicht bekannt.

Die Polizei fragt:

Wer hat Manfred Horst Kebschull seit dem 01.02.2020 gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes an der Keithstr. 30 in Berlin Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 912444, per E-Mail an vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.