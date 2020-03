Berlin Lichtenberg: 6,2 Millionen Schmuggel-Zigaretten verkauft: Vietnamese festgenommen

Ermittlern von Zollfahndung und Berliner Polizei ist einer der aktivsten Zigarettenhehler Berlins ins Netz gegangen. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigaretten (GEZig) von Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg (ZFABB) und Landeskriminalamt nahm den 33-jährigen Vietnamesen am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung in Hohenschönhausen fest.

Bei dem Verdächtigen fanden die Ermittler Bargeld in Höhe von fast 10.000 Euro.

Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

Ihm sei seit Beginn der Ermittlungen im vergangenen Oktober der Vertrieb von 6,2 Millionen unversteuerter und unverzollter Zigaretten nachgewiesen worden, heißt es. Das entspricht dem Verkauf von mehr als 200 Stangen am Tag.

„Selbst altgediente Fahnder waren von der Energie und dem Aktivismus des Beschuldigten überrascht“, sagt ZFABB-Sprecher Christian Lanninger. Der bislang ermittelte Steuerschaden liegt bei mehr als 1,2 Millionen Euro.

Vietnamese seit 2016 illegal in Deutschland

Der Beschuldigte soll sich dabei stets im Hintergrund aufgehalten haben. „Er koordinierte die polnische Lieferschiene mit den vietnamesischen Zwischenhändlern“, so Lanninger weiter. Da er sich dabei nur eines Gehilfen und seines Telefons bedient habe, wurde er intern der „Handy-Pate von Hohenschönhausen“ genannt. „Er ist fast nicht aus seiner Wohnung rausgegangen“, so der Sprecher weiter.

Der 33-Jährige hält sich seit 2016 illegal im Land auf. Die Ermittler fanden in seiner Wohnung fast 10.000 Euro an Handelserlösen. Zigaretten waren nicht in seiner Wohnung.