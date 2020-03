Polizei Feuerwehr Berlin: Sechs Verletzte bei Brand in Spandau

+++ Sechs Verletzte bei Wohnungsbrand in Spandau +++

Am Glacisweg in Spandau hat es in der Nacht zu Donnerstag in einer Erdgeschosswohnung gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit drei Staffeln und mehreren Rettungs- und Notarztwagen an. Die Einsatzkräfte mussten mehrere Personen aus dem Haus retten. Insgesamt wurden bei dem Brand sechs Personen verletzt, drei davon wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

+++ Transporter brennt in Hellersdorf aus +++

In Hellersdorf steht ein Fahrzeug in Flammen. Die Feuerwehr löscht.

Foto: Thomas Peise

An der Mittenwalderstraße in Hellersdorf hat am Abend ein Kleintransporter lichterloh in Flammen gestanden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand nach rund 30 Minuten unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.