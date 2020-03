Polizeibericht Berlin: Toter in Einfamilienhaus in Lichtenrade entdeckt

+++ Toter in Einfamilienhaus in Lichtenrade entdeckt +++

Ein toter Mann ist in einem Einfamilienhaus in Lichtenrade gefunden worden. Seine Obduktion am Donnerstagmorgen habe ergeben, dass der 84-Jährige getötet worden ist, teilte eine Polizeisprecherin mit. Ein Verwandter hatte ihn demnach am Mittwochnachmittag in seinem Haus in der Pechsteinstraße entdeckt und die Beamten alarmiert. „Wie er den Mann vorgefunden hat, können wir aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen“, erklärte die Sprecherin. Eine Mordkommission ermittelt.

+++ Sturmböen - Baum in Gesundbrunnen stürzt in die Panke +++

An der Ecke Schulzendorf Straße / Kunkelstraße in Gesundbrunnen ist am Mittag ein Baum in die Panke gestürzt. Grund waren starke Windböen. Die Feuerwehr war damit beschäftigt den Baum abzutragen.

Foto: Morris Pudwell

+++ Mann attackiert Ehefrau mit Messer und fährt mit Auto gegen Baum +++

Ein 55-Jähriger hat in Brandenburg an der Havel seine 47 Jahre alte Ehefrau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Anschließend fuhr der Verdächtige am Donnerstagmorgen mit einem Auto davon und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Eine Mordkommission ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Paar im Landkreis Potsdam-Mittelmark leben. Ein Augenzeuge soll den Angreifer von der Frau getrennt haben. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht klar. Der Verdächtige war nicht vernehmungsfähig. Die Polizei ermittelt, ob der Brand zweier Autos ebenfalls am Donnerstagmorgen in der Nähe des Tatorts mit der Attacke in Verbindung steht.

+++ Sechs Verletzte bei Wohnungsbrand in Spandau +++

Feuerwehrleute löschen einen Brand in Spandau.

Foto: Thomas Peise

Am Glacisweg in Spandau hat es in der Nacht zu Donnerstag in einer Erdgeschosswohnung gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit drei Staffeln und mehreren Rettungs- und Notarztwagen an. Die Einsatzkräfte mussten mehrere Personen aus dem Haus retten. Insgesamt wurden bei dem Brand sechs Personen verletzt, drei davon wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

+++ Geschäft in Neukölln überfallen - Mitarbeiter verletzt +++

Zwei Maskierte haben Mittwoch gegen 22.45 Uhr ein Geschäft an der Sonnenallee in Neukölln überfallen und einen Angestellten leicht verletzt. Die Männer bedrohten den 28 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht. Bevor die Maskierten mit den Tageseinnahmen das Geschäft verließen, warfen sie dem 28-Jährigen noch eine Flasche an den Kopf. Der Überfallene erlitt Augenreizungen und klagte über Kopfschmerzen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Räuber flüchteten über die Sonnenallee. Ein Fachkommissariat der Direktion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Radfahrer prallt gegen Autotür und stürzt +++

Ein Radfahrer hat Mittwoch in Charlottenburg gegen 12.30 Uhr bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Der 21-Jährige prallte gegen eine Autotür, die ein 27-Jähriger auf der Kaiser-Friedrich-Straße öffnete, um auszusteigen. Der Radfahrer stürzte auf die Straße. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Transporter brennt in Hellersdorf aus +++

In Hellersdorf steht ein Fahrzeug in Flammen. Die Feuerwehr löscht.

Foto: Thomas Peise

An der Mittenwalder Straße in Hellersdorf hat am Abend ein Kleintransporter lichterloh in Flammen gestanden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand nach rund 30 Minuten unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Polizisten nehmen mutmaßlichen Drogendealer fest +++

In der vergangenen Nacht haben Polizisten zwei mutmaßliche Rauschgifthändler in Gesundbrunnen festgenommen. Bei der Überprüfung eines VW an der Brunnenstraße gegen 22.15 Uhr fanden sie mehr als 20 Verpackungen, die mit verdächtigen Substanzen gefüllt waren. Außerdem beschlagnahmten sie mehr als 1000 Euro und Handys aus dem Fahrzeug. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 25 Jahre alte Fahrer des Autos, der nun auch im Verdacht steht unter dem Einfluss von Drogen den Pkw gefahren zu haben, fanden die Beamten weitere Beweismittel. Er und sein 20 Jahre Beifahrer wurden einem Rauschgiftkommissariat überstellt, sie sollen am Donnerstag vor den Haftrichter kommen.

+++ Rollerfahrer stürzt nach Bremsmanöver in Marienfelde +++

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Marienfelde hat sich ein 17 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt. Ein 30 Jahre alter Renault-Fahrer fuhr gegen 19.25 Uhr auf der Buckower Chaussee und musste bremsen. Der 17-Jährige, der hinter dem Auto fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig abstoppen und versuchte nach rechts auszuweichen. Dabei streifte er den Renault und einen, auf der rechten Fahrbahn fahrenden BMW einer 55-Jährigen. Der Jugendliche rutschte mit seinem Roller weg und stürzte. Dabei erlitt er einen Oberschenkelbruch und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei übernahm die weitere Unfallbearbeitung.

+++ Zwei Räuber schlagen Mann in Marzahn nieder und treten auf ihn ein +++

Bei einem Raub in der vergangenen Nacht ist ein 34-Jähriger in Marzahn verletzt worden. Laut Aussage eines 26-jährigen Zeugen sollen die beiden mutmaßlichen Räuber im Alter von 30 und 18 Jahren gegen 1.15 Uhr mit ihm die Straßenbahn an der Haltestelle „Niemegker Straße“ verlassen haben und durch lautes, aggressives Verhalten aufgefallen sein. Auf Höhe des Fußgängerüberweges an den Tramgleisen kam den beiden der 34-Jährige entgegen und soll von den beiden Männern angepöbelt worden sein. Kurz darauf soll einer der beiden dem Mann ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging. Der Schläger soll daraufhin angefangen haben dem 34-Jährigen gegen den Kopf zu treten und dessen Kopf mehrfach auf den Asphalt zu schlagen. Anschließend raubten sie Handy und Portemonnaie des Mannes und flüchteten in Richtung Barnimplatz. Rettungskräfte brachten den Verletzten mit Platzwunden in ein Krankenhaus. Anhand der Täterbeschreibungen entdeckten Zivilbeamte die Tatverdächtigen in einer Bar an der Havemannstraße und nahmen sie fest. Die beiden Männern hatten noch handy und Geldbörse bei sich. Die Polizisten brachte die beiden Männer zur Feststellung der Personalien auf eine Wache. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, sein Komplize der Kriminalpolizei übergeben