Streit um Busspur: Unbeteiligte 84-Jährige eingeklemmt

In Tempelhof eskalierte am Montag ein Streit zwischen einem BVG-Busfahrer und zwei jungen Männern. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Berlin. Bei einem Streit zwischen einem Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und zwei jungen Männern ist am Montag eine unbeteiligte 84-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau wurde zwischen dem BVG-Bus und einem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilte, eskalierte der Streit gegen 12 Uhr an der Manfred-von-Richthofen-Straße. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 44 Jahre alten Busfahrer und den Insassen zweier Autos, die auf einer Busspur gehalten haben sollen.

Im Verlauf des Streits soll der Busfahrer unter anderem eine Seitenscheibe eines Toyotas mit der Faust eingeschlagen haben. Ein 19-Jähriger, der am Steuer des Toyota saß, gab an, er habe daraufhin fliehen wollen und hätte deshalb zunächst zurückgesetzt. Dabei erfasste er die 84-Jährige, die gerade zwischen dem Toyota und dem dahinterstehenden Bus die Fahrbahn überqueren wollte.

Der 19-Jährige gab an, zunächst nichts von dem Unfall mitbekommen zu haben und war weggefahren, erschien jedoch wenig später wieder am Unfallort. Die Ermittlungen dauern an.