Neukölln: BMW liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

+++ BMW liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei +++

Der Fahrer eines BMW hat sich Montagabend in Neukölln eine Verfolgungsjagd mit der Berliner Polizei geliefert. Dabei überfuhr der Fahrer eine rote Ampeln, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und durch eine Einbahnstraße und erfasste bei der Fahrt beinahe mehrere Fußgänger. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Einsatzkräfte der Polizei den silberfarbenen BMW gegen 21 Uhr auf dem Kottbusser Damm. An einer roten Ampeln forderten die Beamten den Fahrer auf, rechts ran zu fahren. Daraufhin beschleunigte der Fahrer mit quietschenden Reifen. An der Kreuzung Donaustraße/Schönstedtstraße verlor der BMW-Fahrer schließlich die Kontrolle über den Wagen, geriet auf den dortigen Gehweg und riss zwei Poller aus dem Boden. Die drei Insassen stiegen aus und flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen. In dem Auto fanden die Einsatzkräfte teure Kleidungsstücke und beschlagnahmten diese wegen des Verdachts des Warenkreditbetruges. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen gestohlen und das Auto nicht zugelassen war. Der BMW wurde beschlagnahmt. Die Polizeikräfte leiteten wegen des Verdachts des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens, der Urkundenfälschung, der Verkehrsunfallflucht und des Warenkreditbetruges Strafermittlungsvorgänge ein. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Streit um Busspur: Unbeteiligte 84-Jährige eingeklemmt +++

Bei einem Streit zwischen einem Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und zwei jungen Männern ist am Montag eine unbeteiligte 84-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau wurde zwischen dem BVG-Bus und einem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten die Frau in ein Krankenhaus.

+++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++

Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der A100 in Charlottenburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der 57-Jährige gegen 16.30 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Kaiserdamm mit einem 27 Jahre alten Honda-Fahrer. Der 57-Jährige stürzte und rutschte über die Fahrbahn. Er erlitt einen Armbruch und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

+++ Unbekannter überfallen Tankstelle in Müggelheim +++

Ein Unbekannter hat am Montagabend eine Tankstelle in Müggelheim überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Maskierte 20.35 Uhr den Verkaufsraum am Gosener Damm und bedrohte das Eigentümerpaar mit einer Schusswaffe. Auf die Forderungen des Räubers händigte es dann Geld aus den Kassen aus, woraufhin der Täter unerkannt in Richtung Gosen entkam. Das Paar wurden nicht verletzt. Ein Raubkommissariat ermittelt

+++ Autobrand in Charlottenburg - Hinweise auf Brandstiftung +++

Im Charlottenburg ist am frühen Dienstagmorgen ein Auto in Flammen aufgegangen. Erste Ermittlung deuteten auf Brandstiftung hin, teilte die Polizei mit. Bei dem Brand in der Witzlebenstraße wurde niemand verletzt. Andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Autofahrer fährt Mutter mit Kind auf Fußgängerüberweg an

Ein Autofahrer hat in Calau (Oberspreewald-Lausitz) eine rote Ampel missachtet und eine Mutter und ihr Kind auf einem Fußgängerüberweg angefahren. Die 32-Jährige wurde am Montagabend schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auch das dreijährige Kind wurde zur Beobachtung in die Klinik gebracht.