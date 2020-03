Berlin-Wedding: Frau stürzt auf Gleise und wird von U-Bahn getötet

Der tödliche Vorfall ereignete sich am U-Bahnhof Leopoldplatz in Berlin-Wedding.

Berlin. Eine Frau ist am U-Bahnhof Leopoldplatz in Berlin-Wedding von einem einfahrenden Zug erfasst worden und gestorben.

Am Montagabend sei die 26-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache vom Bahnsteig der Linie U6 in Richtung Mariendorf abgerutscht und ins Gleisbett gefallen, teilte die Polizei mit. Als sie wieder hochklettern wollte, sei von der Bahn erfasst worden. Fremdverschulden werde ersten Ermittlungen zufolge ausgeschlossen.

Der Verkehr auf der Linie in Fahrtrichtung Mariendorf war nach Angaben der Polizei für etwa eine Stunde gesperrt. In der Gegenrichtung hätten die Züge für die Dauer der Sperrung nicht mehr an der Station gehalten. Zunächst hatte rbb darüber berichtet.