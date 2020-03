Blaulicht-Blog: Rangeleien an der Rigaer Straße

+++ Rangeleien an der Rigaer Straße +++

Polizisten haben in der Nacht in der Rigaer Straße in Friedrichshain Personenkontrollen im Umfeld des linken Szenetreffpunkt Haus Nummer 94 durchgeführt. Dabei soll es vereinzelt zu Rangeleien gekommen sein. Nach ersten Informationen sollen zwei Personen festgenommen worden sein.

Unfall auf der Breiten Straße in Schmargendorf

+++ Mann von Kastenwagen angefahren +++

Auf der Breiten Straße in Schmargendorf ist am Freitagabend ein Fußgänger von einem Kastenwagen angefahren worden. Der Mann kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfalldienst der Polizei ermittelt.

Feuerwehreinsatz in der Kurfürstenstraße

+++ Wohnungsbrand an der Kurfürstenstraße +++

Am Freitagabend musste die Polizei zu einem Wohnungsbrand in die Kurfürstenstraße in Schöneberg ausrücken. In der Wohnung brannte es in der Küche. Die Feuerwehr musste 16 Personen in Sicherheit bringen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

