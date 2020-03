Berlin-Kreuzberg: Autofahrer lässt nach Unfall verletzte Beifahrerin zurück

Berlin. Die Flucht vor einer Zivilstreife der Polizei endete für den Fahrer eines Range Rover mit einem erheblichen Sachschaden - und vielleicht mit dem Verlust einer Freundschaft.

Die Zivilpolizisten wollten in der Nacht zu Freitag in Schöneberg das Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Der Fahrer gab jedoch Gas und raste davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, verloren das Fahrzeug dann aber aus den Augen. Kurz darauf entdeckten sie das Auto - es hatte eine Ampel gerammt. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Beifahrerin ließ er am Ort zurück, sie erlitt Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Mehr Polizeimeldungen:

Polizei schließt Bäckerei wegen Ratten, Schaben und Motten

Linksextreme veröffentlichen Fotos von Zivilpolizisten

Mann mit E-Tretroller gestürzt: Platzwunde und bewusstlos