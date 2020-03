Polizei und Feuerwehr: Mehrere Autobrände in Berlin-Kreuzberg

Am Hafenplatz in Kreuzberg brannten in der Nacht drei Pkw aus.

+++ Erneut brennende Autos in Berlin +++

Drei Autos haben in der Nacht zum Freitag in Kreuzberg gebrannt. Das Feuer habe sich von einem Wagen auf zwei weitere ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Leitstelle der Berliner Polizei am frühen Freitagmorgen. Das erste Auto sei völlig zerstört worden, die anderen beiden mindestens beschädigt. Verletzt worden sei niemand, hieß es weiter. Ein Feuerwehrsprecher sagte, rund 14 Einsatzkräfte seien zu dem Brand an der Dessauer Straße Ecke Hafenplatz angerückt.

In Berlin brennen nachts immer wieder Fahrzeuge, häufig handelt es sich um Brandstiftung. Zuletzt beschädigte ein Feuer am frühen Donnerstagmorgen zwei Autos in Berlin-Neukölln. Am Dienstagabend stand ein Wagen in Charlottenburg in Flammen, in der Nacht zuvor brannten zwei Autos in Spandau und Köpenick.

+++ Auto rammt Ampel - Fahrer flüchtet und lässt verletzte Beifahrerin zurück +++

Eine Zivilstreife der Polizei wollte in der Nacht in Schöneberg ein Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Der Fahrer gab jedoch Gas und raste davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, verloren das Fahrzeug dann aber aus den Augen. Kurz darauf entdeckten sie das Auto - es hatte eine Ampel gerammt. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Beifahrerin ließ er am Ort zurück, sie erlitt Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

+++ Hochzeitskorso: Mehrere Fahrzeuge beschlagnahmt +++

Ein Hochzeitskorso hat in Mitte die Polizei auf den Plan gerufen. Donnerstagabend hätten mehrere Fahrzeuge am Hotel Adlon waghalsige Fahrmanöver gemacht, teilte die Polizei mit. Die Beamten kontrollierten die Fahrzeuge und beschlagnahmten einige davon. Auch mehrere Führerscheine wurden einbehalten. Gegen die Fahrer wird den Angaben zufolge wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

