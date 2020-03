Neukölln: Polizei schließt Bäckerei wegen Ratten, Schaben und Motten

Berlin. Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Mittwochvormittag eine Großbäckerei in Neukölln geschlossen. Wie Polizei und Bezirksamt Neukölln mitteilten, herrschte in Teilen der Räume Mäuse- und Rattenbefall. Die hygienischen Mängel seien so groß gewesen, dass eine Gesundheitsgefährdung für Verbraucher nicht ausgeschlossen werden konnte.

Außerdem hätten bauliche und arbeitsrechtliche Mängel vorgelegen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Bezirksamt Neukölln sei die Großbäckerei geschlossen worden. Dem Betrieb sei die Produktion und das Inverkehrbringen von Lebensmitteln untersagt worden.

Bei Facebook zeigte die Polizei Fotos aus der Großbäckerei und beschrieb die Prüfung in teils drastischen Worten. Dort hieß es: "Schon beim ersten Betreten strömte den Beamten ein ekelerregender Geruch nach Ammoniak entgegen, wohl ausgehend von Mäuse- und Rattenfäkalien. Überall tummelten sich Schaben oder lagen tot auf dem Boden."

Weiter hieß es: "Einer Beamtin lief eine Maus über die Schuhe. In anderen Bereichen der Großbäckerei gesellten sich Motten und Fliegen zu den Schaben. Ausgelegtes Gift wurde dem Schädlingsbefall offenbar nicht mehr Herr."

Wie die Polizei außerdem mitteilte, hätte der Betrieb mehrere Großabnehmer in Berlin. Wie die "B.Z." schrieb, zählte dazu unter anderem das KaDeWe. Aber auch diverse Krankenhäuser und Seniorenheime im Berliner Stadtgebiet seien mit Waren aus der Großbäckerei beliefert worden.

Laut Polizei wurde eine Strafanzeige nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch gefertigt, die Ermittlungen dauern an. Gegen den Betrieb sei durch die Lebensmittelaufsichtsbehörde Neukölln zuletzt im November 2019 Strafanzeige gestellt und im Februar 2020 ein Zwangsgeldverfahren eingeleitet worden. Der Betrieb sei den Auflagen nicht ausreichend nachgekommen, so die Polizei.